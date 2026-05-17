Projekt Artis? Lidi nám to nepřejí, že jsme umělý klub, vnímáme to, říká Jeřábek

Michal Jeřábek (s helmou) slaví se spoluhráči gólZdroj: SK Artis Brno
Je posledním mohykánem z éry skromné Líšně, předchůdce dnešního Artisu. V jeho dresu si Michal Jeřábek (31) zahraje baráž o průnik do Chance Ligy. Zkušený obránce přiznal, že mužstvo hnaly dopředu i nedůvěra a kritika veřejnosti. „Období po všech těch článcích, které jsme si přečetli, nebylo příjemné,“ přiznal po svalení Žižkova 5:1 v předposledním kole druhé fotbalové ligy. „Hodně lidí nás odepisovalo. Že jsme staří, pomalí,“ dodal.

Ulevilo se vám, že máte jedno kolo před koncem druhé ligy jistotu účasti v baráži?
„Ještě máme jeden cíl, o který se chceme pokusit. Tím je druhé místo. Takhle to máme v kabině nastavené. Jaro je jako na houpačce. Jednou vyhrajeme, jednou prohrajeme. Jsme strašně rádi, že jsme vyhráli podruhé v řadě a jsme v baráži. Ale ještě nás čeká ten nejdůležitější krok.“

Může vás vysoký triumf odpíchnout k ještě lepším výkonům?
„Baráž bude samozřejmě o něčem jiném. Ve druhé lize se na nás všichni hecovali. Jedete do Prostějova a slyšíte lidi, jak vám to nepřejí. Že jsme umělý klub a tak dále. Vnímáme to, nebudu lhát.“

Trenér Roman Nádvorník si nepřeje Slovácko, prý je z toho tria nejlepší. Váš pohled?
„Slovácko má nahoře šikovné hráče, je to zkušený tým. S klukama to sledujeme. Je to ale úplně jedno, nevyberete si. V první lize je větší kvalita. Bude záležet na tom, jak se popereme sami se sebou. Doufám, že jsme teď udělali pozvánku pro lidi na baráž. Ale sto lidí, sto chutí. Někdo nám to přeje, jiný ne. Každý má na ten projekt jiný názor.“

Co ten váš?
„Pro sport v Brně a na jižní Moravě je jenom dobře, že je tu další klub, který chce bojovat o ligu a mohl by tam být. V Líšni jsme nikdy baráž za cíl neměli. Hráli jsme uvolněně, vůbec nic se od nás nečekalo. My jsme naopak byli v té pozici, že jsme se vždycky vyhecovali na větší celky. Nechtěli jsme jim to dát zadarmo. Teď je to přesně naopak. Všichni po nás šlapou, chtějí se na nás vytáhnout. Tak to je a bude. Když se nedaří, všichni vylezou a začnou o vás psát, že ten je starý, pomalý, takový a makový. Uzavřeli jsme se v kabině do naší bubliny. I když nám to někdy nešlo, řekli jsme si, že chceme do baráže a ukázat všem lidem, že se mýlili.“

Ve dvojzápase bude ještě větší tlak na prvoligistu, ne?
„Přesně tak. Budeme chtít ukázat, že na první ligu máme a patříme do ní. Budeme samozřejmě potřebovat štěstí, soudržnost týmu, poctivou práci. Každý musí na hřišti odvést maximum, co v něm je.“

Proč jste vůbec zaostali o tolik bodů za Zbrojovkou? Herně nijak výrazně horší nejste.
„Udržela si formu. Od začátku měla jasně danou hru a cíl. Šla si za tím. V několika zápasech měla i štěstí, kdy to zlomila v poslední minutě. Na jaře byl její hlavní faktor Vorlický. Zbrojovka neměla utkání ve svých rukách, pak naskočil kluk, který je na druhou ligu úplně odstřelený a vyhrál jí to. Všichni to viděli.“

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka29234258:2173
2Táborsko29165848:3153
3Artis29157749:3552
4Ústí291531152:4348
5Příbram291361029:3045
6Baník B291351144:3844
7Opava291110842:3143
8Žižkov291251237:5041
9Vlašim291081139:3138
10Slavia B291051439:4535
11Č. Budějovice291041530:3934
12Chrudim29881336:4932
13Kroměříž29941630:4231
14Prostějov295121230:4327
15Jihlava29681529:3826
16Sparta B29741827:5325
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

