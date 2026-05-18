Majitel Ústí šokuje, hrozí přesunem klubu jinam: O co se jedná? Varováním i Budějovice
Dali nejvíc gólů po Zbrojovce Brno, v nováčkovské sezoně sahají po čtvrtém místě a šance na baráž o postup do Chance Ligy jim unikla až v předposledním kole. Fotbalistů Ústí nad Labem se ale brzy začne dotýkat nařízení LFA, které říká, že od sezony 2027/28 kluby druhé ligy budou muset kromě osvětlení disponovat rovněž vyhřívaným trávníkem. Zatímco první podmínku ústecký stadion splňuje, druhou nikoli, což může být problém. „Pokud se to nevyřeší, může ve městě nastat konec profesionálního fotbalu,“ předesílá majitel Přemysl Kubáň.
Když přebírali klub ve třetí lize, vyhlásili postupný plán na nejvyšší soutěž. Internet plnili bizarním marketingem a výstředními moderátorkami, čímž se v jednu chvíli zařadili v rámci sociálních sítí mezi nejsledovanější týmy v Česku. Kromě toho jim to začalo fungovat i na hřišti a mohou se stát nejúspěšnějším nováčkem v historii druhé ligy. Další rozvoj však může zastavit stadion.
Před čtyřmi lety si samotné kluby ve druhé lize odhlasovaly povinnost umělého osvětlení a vyhřívaného trávníku. Co to pro vás nyní znamená?
„Během dvou tří let bychom chtěli zaútočit na postup do první ligy. Nicméně na to není aktuálně připravena infrastruktura, což s městem řešíme. Jedná se především o vyhřívání trávníku, které sice máme, ale je nehospodárné a momentálně nevyhovující. Pro první ligu nevyhovuje a do dvou let, kdy vejde v platnost povinnost vyhřívání i ve druhé lize, nebude vyhovovat ani pro ni. Což znamená, že na současném stadionu by se vůbec nemohl hrát profesionální fotbal.“
Jaký by byl další vývoj?
„Mohu slíbit, že se budeme pohybovat v tabulce na místech, z nichž lze očekávat postup do první ligy. To by znamenalo ideálně skončit první a přímo postoupit. To však musí doprovázet infrastruktura, na kterou nemáme vliv, protože stadion je majetkem města. Dokážu pochopit, že řada obyvatel může považovat investici do vyhřívaného trávníku za zbytečnou. V tom případě bychom byli nuceni klub včetně profesionální licence přesunout do jiného města. Jde o reálnou hypotézu. Buď budeme hrát profesionální fotbal v Ústí, nebo ne.“
Vyhřívání je jedinou překážkou? Kapacitně by stadion první lize vyhovoval?
„Původně jsem si myslel, že stávající vyhřívání bude dostatečné a problém bude s počtem sedaček. Po revizi od LFA máme nyní na stadionu čtyři tisíce míst k sezení. Pro první ligu potřebujete tři a půl tisíce na sezení a tisíc míst na stání. V tom případě bychom odebrali pětistovku sedaček, čímž by vzniklo tisíc míst na stání a regule bychom splnili. Sice existuje projekt na další rozvoj tribun po rekonstrukci v roce 2014, protože se počítalo s další etapou výstavby, která nebyla realizována. Vzhledem k tomu, že otázkou života a smrti je teď především vyhřívání, nebudeme městu předkládat návrh na zvětšování tribun, což by vyžadovalo další peníze.“
Je špatně, co se děje v Budějovicích
Mluvil jste o případném stěhování licence kvůli stadionu. S ním mají problémy například v Českých Budějovicích. Je to srovnatelná situace?
„Většina klubů až na výjimky nevlastní stadiony, patří městům, v případě Julisky a Dukly Praha armádě. V Budějovicích výpovědí ze stadionu využili toho, že klub mohli destabilizovat. Podobně jednáme ohledně nájemní smlouvy stadionu s městem i my. Dohodli jsme se, že budeme dalších deset let pokračovat. Stabilitu si představuji tak, že je vztah vzájemně vyrovnaný a že naše smlouva zabrání podobným excesům, jaké předvádí politici v Českých Budějovicích. Je kompletně špatně, co se tam odehrává.“
Díváte se z pohledu majitele na to, aby byl klub schopný prodávat hráče?
„Prodej hráčů je teoreticky příjemný bonus. Do fotbalu jsem ale vstupoval s tím, že jde o minusovou záležitost. Cokoliv bychom vyinkasovali z prodejů, šlo by částečně do provozu klubu, který je samozřejmě minusový. Všechno ostatní by mířilo do reinvestice kádru. Čím budeme úspěšnější v prodejích, tím rychleji dokážeme zvyšovat kvalitu dalšími akvizicemi.“
Jak hodnotíte sezonu, kterou zakončíte nejhůř na pátém místě? Fotbalová veřejnost dosud klub vnímala přes různé marketingové výstřelky…
„Ti, co si myslí, že se věnujeme věcem okolo, to znamená marketingu, jsou s prominutím blbci. Povedlo se nám sehnat sportovního ředitele Jakuba Dobiáše a nehráli jsme o záchranu. Věřím, že jsme z hlediska klíčových osob personálně zabezpečeni a můžeme klub dále rozvíjet. Před sezonou jsme očekávali, že budeme hrát v klidném středu tabulky. Na základě posílení sportovního úseku jsme v zimě přivedli tři posily do základní sestavy, což se při vyrovnanosti soutěže promítlo do tabulky.“
Habanec by měl pokračovat: Záleží, jestli vyhovuji koncepci...
Po konci ve Zbrojovce Brno v roce 2017 a krátké epizodě v Třinci, se trenér Svatopluk Habanec (56) vytratil z velkého fotbalu. Přitom to byl on, kdo poprvé v první lize poslal na hřiště Ladislava Krejčího, dnes hvězdu Premier League. V Ústí, které už v ročníku 2010/11 na jednu sezonu přivedl do první ligy, chytil druhou mízu. Bude v něm po nečekaně úspěšném ročníku na svou práci navazovat?
„Vidíme, jak se ve srovnání s podzimem na jaře zlepšila střídání, standardní situace a podobně malé detaily, které podle mě stály za posunem z devátého místa na čtvrté. To byl argument, proč bychom chtěli nadále pokračovat s trenérem Habancem,“ popisuje sportovní ředitel Viagemu Jakub Dobiáš.
Co na to kouč? „Smlouvu jsem měl na dva roky, vyprší s koncem června. Zatím nebyl prostor rozebrat, jestli vyhovuji koncepci klubu, je to v jednání. Složení kabiny má trochu můj otisk, budu se zajímat o to, jaký kádr by tu měl být v další sezoně,“ reagoval Habanec.
„Cítím na trhu výrazně větší kredibilitu klubu než dřív. I zajímaví čeští hráči nás berou vysoko. Vnímají to tak, že pokud nemohou hrát ligu, považují Ústí po dvou brněnských klubech za nejlepší příležitost. Přitom ještě v zimě nás měli za šedivý střed,“ přemítal Dobiáš v otázce posil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup