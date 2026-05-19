Důležitého stopera Teplic řeší Zbrojovka, dorazí talentovaná náhrada z Baníku?
Jednou z vyhlédnutých posil Zbrojovky po postupu do nejvyšší soutěže je podle informací iSportu obránce Dalibor Večerka z Teplic, jak zaznělo už v bonusové části nového dílu pořadu Liga naruby v pondělí. Severočechům se naopak líbí teenager Jiří Míček z rezervy ostravského Baníku, která zatím netuší, v jaké soutěži bude příští sezonu působit.
Levonohý stoper Dalibor Večerka odehrál v této sezoně pod koučem Zdenkem Frťalou 29 ligových zápasů (2466 minut, 1+1), patřil do základní sestavy a rovněž k důležitým pilířům defenzivy. Celkem v nejvyšší soutěži nasbíral 67 startů.
Třiadvacetiletý zadák má na Stínadlech smlouvu do června 2027 s opcí, nicméně v jeho kontraktu má být dle redakčních zdrojů zahrnuta výstupní klauzule, stejně jako možnost zpětného odkupu ze strany Sparty, protože právě jí Večerka po přestupu z Opavy patřil.