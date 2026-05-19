Problém pro Dynamo, zřejmě nedostalo licenci na druhou ligu. Co bude následovat?
V úterý vyřkla Licenční komise FAČR první verdikt o udělování licencí pro první a druhou ligu pro následující sezonu 2026/27. Podle informací iSportu ji nedostalo druholigové Dynamo. Důvod je jasný - od města klubu běží výpověď na stadion a bez potřebné infrastruktury klub nemůže hrát profesionální soutěž.
Licenční komise rozhodla v úterý 19. května, se svým stanoviskem o udělení/ zamítnutí licence informuje kluby, v dalších dnech by měla své stanovisko oznámit i veřejně.
Budějovické Dynamo podle informací iSportu licenci pro druhou ligu nedostalo, zprávu přinesl též server infotbal. Kvůli sporům s vedením města je klub ve výpovědi z nájmu stadionu Střelecký ostrov, bez kterého nemá kde hrát profesionální soutěž. V potřebných dokumentech mělo být více nedostatků, nejen scházející zázemí pro kompletní příští ročník.
Výpověď ze stadionu běží klubu od května v dvanáctiměsíční lhůtě, Dynamo tedy shání stadion, kde by dohrálo závěr příští sezony. Majitelka Nneka Ede se měla domluvit na dočasném azylu v Příbrami, ale zřejmě ani to pro kladné stanovisko komisi nestačí - klub nemůže hrát soutěž jinde, než kde je jeho sídlo.
Klub podobný verdikt očekával, v následujících dnech se pravděpodobně odvolá, lhůta mu běží do 28. května. Poté vyřkne licenční komise definitivní verdikt, který je v harmonogramu stanovený na 2. června.
Web iSport oslovil o oficiální reakci FAČR, vedení asociace ale oficiálně komentovat výsledky licenčního řízení v úterý odpoledne nechtělo.
Dynamo tedy i ve chvíli, kdy licenci v prvním rozhodnutí nedostalo, má šanci verdikt zvrátit. Zástupci klubu se musí dohodnout s městem, případně najít zázemí jinde, než v Českých Budějovicích. S přesunem klubu musí souhlasit výkonný výbor FAČR.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup