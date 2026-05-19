Předplatné

Problém pro Dynamo, zřejmě nedostalo licenci na druhou ligu. Co bude následovat?

Fotbal v Českých Budějovicích v posledních měsících rozhodně nenudí...
Fotbal v Českých Budějovicích v posledních měsících rozhodně nenudí...Zdroj: Profimedia.cz / ČTK / Honza Ján
Fotbalisté českobudějovického Dynama se radují z branky
Fotbalisté Českých Budějovic oslavují gól Jiřího Skaláka (uprostřed)
Kádr českobudějovických fotbalistů prošel přes zimu řadou změn
Fotbalisté Českých Budějovic
Fotbalisté Českých Budějovic
6
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (1)

V úterý vyřkla Licenční komise FAČR první verdikt o udělování licencí pro první a druhou ligu pro následující sezonu 2026/27. Podle informací iSportu ji nedostalo druholigové Dynamo. Důvod je jasný - od města klubu běží výpověď na stadion a bez potřebné infrastruktury klub nemůže hrát profesionální soutěž.

Licenční komise rozhodla v úterý 19. května, se svým stanoviskem o udělení/ zamítnutí licence informuje kluby, v dalších dnech by měla své stanovisko oznámit i veřejně.

Budějovické Dynamo podle informací iSportu licenci pro druhou ligu nedostalo, zprávu přinesl též server infotbal. Kvůli sporům s vedením města je klub ve výpovědi z nájmu stadionu Střelecký ostrov, bez kterého nemá kde hrát profesionální soutěž. V potřebných dokumentech mělo být více nedostatků, nejen scházející zázemí pro kompletní příští ročník.

Výpověď ze stadionu běží klubu od května v dvanáctiměsíční lhůtě, Dynamo tedy shání stadion, kde by dohrálo závěr příští sezony. Majitelka Nneka Ede se měla domluvit na dočasném azylu v Příbrami, ale zřejmě ani to pro kladné stanovisko komisi nestačí - klub nemůže hrát soutěž jinde, než kde je jeho sídlo.

Klub podobný verdikt očekával, v následujících dnech se pravděpodobně odvolá, lhůta mu běží do 28. května. Poté vyřkne licenční komise definitivní verdikt, který je v harmonogramu stanovený na 2. června.

Web iSport oslovil o oficiální reakci FAČR, vedení asociace ale oficiálně komentovat výsledky licenčního řízení v úterý odpoledne nechtělo.

Dynamo tedy i ve chvíli, kdy licenci v prvním rozhodnutí nedostalo, má šanci verdikt zvrátit. Zástupci klubu se musí dohodnout s městem, případně najít zázemí jinde, než v Českých Budějovicích. S přesunem klubu musí souhlasit výkonný výbor FAČR.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka29234258:2173
2Táborsko29165848:3153
3Artis29157749:3552
4Ústí291531152:4348
5Příbram291361029:3045
6Baník B291351144:3844
7Opava291110842:3143
8Žižkov291251237:5041
9Vlašim291081139:3138
10Slavia B291051439:4535
11Č. Budějovice291041530:3934
12Chrudim29881336:4932
13Kroměříž29941630:4231
14Prostějov295121230:4327
15Jihlava29681529:3826
16Sparta B29741827:5325
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů