Čtyři kluby bez licence pro druhou ligu: kromě Dynama i Ústí nebo Příbram. Všechny se odvolají
Licenční komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) neudělila v první fázi řízení licenci nezbytnou pro to, aby mohly i v příští sezoně hrát druhou ligu, Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se mohou odvolat, uvedla asociace na svém webu. S odvoláním počítají všechny čtyři kluby.
Všem žadatelům bylo rozhodnutí včetně odůvodnění doručeno v úterý večer. „Proti rozhodnutí licenční komise je možné podat odvolání, o kterém bude rozhodovat licenční tribunál,“ uvedla asociace.
Dynamo řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova. „Potvrzujeme, že klubu nebyla v první instanci udělena licence pro sezonu 2026/2027. Důvodem tohoto rozhodnutí je situace kolem stadionu po výpovědi nájemní smlouvy ze strany města, nikoli jiné důvody, které byly v posledních dnech prezentovány v médiích,“ napsalo vedení.
Jihočeský klub s tímto výsledkem licenčního řízení počítal. „V následujících dnech využijeme možnost odvolání i dalších kroků v rámci procesu FAČR,“ uvedlo Dynamo.
Licenční komise FAČR v těchto dnech tradičně rozhoduje o udělení licencí nutných pro start v profesionálních soutěžích - v první a druhé lize. „Naším hlavním cílem nadále zůstává zachování druholigového fotbalu v Českých Budějovicích i pro příští sezonu. Věříme, že pokračování profesionálního fotbalu ve městě je v zájmu nejen klubu a jeho fanoušků, ale také města a jeho vedení,“ uvedlo Dynamo.
Jen vysvětlení podkladů, zní z Příbrami
Také Příbram se odvolá. Podle vyjádření vedení na klubovém webu je na příští sezonu připravena již nyní a veškeré potřebné podklady pro udělení licence má. Středočeši jsou přesvědčeni, že po vyjasnění situace licenci dostanou.
„V rámci odvolání je to z naší strany pouze o vysvětlení již zaslaných podkladů, nikoliv o porušení licenčních podmínek, kvůli kterému by klubu neměla být licence pro příští rok udělena,“ řekl majitel klubu Jan Starka.
Rovněž v Chrudimi věří, že o licenci nepřijdou. „Samozřejmě se odvoláme. Pracujeme na doplnění dvou dokumentů. Jsou to dokumenty, které nám nedělá problém doložit. Pak by neměl být problém získat licenci pro druhou ligu,“ řekl ČTK předseda klubu Tomáš Linhart.
S odvoláním počítá i Ústí. „Nebojím se, že bychom licenci nedostali. Odvoláme se. U nás je jediný problém ohledně nájmu stadionu, smlouvu s městem máme do 30. dubna 2027, protože takto byla před deseti lety podepsána,“ řekl majitel klubu Přemysl Kubáň webu iDNES.cz.
„Město schválilo písemný příslib na prodloužení nájemní smlouvy o dalších deset let. K žádosti o licenci jsme ho doložili, ale komise to asi vyhodnotila jako nedostatečné,“ dodal Kubáň s tím, že o prodloužení smlouvy by zastupitelé měli hlasovat již v pondělí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup