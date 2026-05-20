Předplatné

Velký škrt komise: nejen Dynamo. Licenci pro druhou ligu nedostaly další tři kluby

České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionuZdroj: ČTK / Václav Pancer
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
17
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Licenční komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) neudělila v první fázi řízení licenci nezbytnou pro to, aby mohly i v příští sezoně hrát druhou ligu, Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se mohou odvolat, uvedla asociace na svém webu. Dynamo České Budějovice již na sociálních sítích potvrdilo, že tak učiní.

Všem žadatelům bylo rozhodnutí včetně odůvodnění doručeno již v průběhu úterního večera. „Proti rozhodnutí licenční komise je možné podat odvolání, o kterém bude rozhodovat licenční tribunál,“ uvedla asociace.

Dynamo řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova. „Potvrzujeme, že klubu nebyla v první instanci udělena licence pro sezonu 2026/2027. Důvodem tohoto rozhodnutí je situace kolem stadionu po výpovědi nájemní smlouvy ze strany města, nikoli jiné důvody, které byly v posledních dnech prezentovány v médiích,“ napsalo vedení.

Jihočeský klub s tímto výsledkem licenčního řízení počítal. „V následujících dnech využijeme možnost odvolání i dalších kroků v rámci procesu FAČR,“ uvedlo Dynamo.

Licenční komise FAČR v těchto dnech tradičně rozhoduje o udělení licencí nutných pro start v profesionálních soutěžích - v první a druhé lize.

„Naším hlavním cílem nadále zůstává zachování druholigového fotbalu v Českých Budějovicích i pro příští sezonu. Věříme, že pokračování profesionálního fotbalu ve městě je v zájmu nejen klubu a jeho fanoušků, ale také města a jeho vedení,“ poukázalo Dynamo.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka29234258:2173
2Táborsko29165848:3153
3Artis29157749:3552
4Ústí291531152:4348
5Příbram291361029:3045
6Baník B291351144:3844
7Opava291110842:3143
8Žižkov291251237:5041
9Vlašim291081139:3138
10Slavia B291051439:4535
11Č. Budějovice291041530:3934
12Chrudim29881336:4932
13Kroměříž29941630:4231
14Prostějov295121230:4327
15Jihlava29681529:3826
16Sparta B29741827:5325
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů