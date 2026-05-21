Dynamo se pustilo do zástupců města: ego a politická hra! Akademie je v ohrožení
Sága jihočeského Dynama opět nabírá na obrátkách. Po výrocích náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše (Naše Česko) a dalších politických představitelů města na sociálních sítích se ozval klub. Ohradil se proti jejich tvrzení, že nereagoval na nabídku, která mu byla předložena na posledním květnovém jednání. „My jsme tento konflikt nezačali,“ zdůrazňuje organizace v nejnovějším vyjádření na klubových stránkách a sociálních sítích.
Dynamo hraje o svou budoucnost. Licenční komise klubu v týdnu neudělila licenci na druhou ligu, důvodem je nezajištěný odpovídající stadion na celý příští ročník. Klub se proti verdiktu odvolá, situaci by mohlo vyřešit další jednání s vedením Českých Budějovic. Obě strany jsou ale aktuálně v silném rozporu.
„Je ego a politická hra některých představitelů města opravdu víc než tradice velkého fotbalového klubu? Víc než budoucnost 40 trenérů, zaměstnanců a jejich rodin, které mohou přijít o práci? Víc než stovky dětí v akademii a budoucnost fotbalu v našem regionu?“ píše Dynamo ve čtvrtečním prohlášení, v němž reaguje na poslední události okolo tradiční fotbalové značky.
Město dalo klubu výpověď ze stadionu, bez něhož hrozí zánik profesionálního fotbalu v Českých Budějovicích. Vedení města a kraje přišlo s variantou, že klub za určitých podmínek může na stadionu dokončit sezonu. Na nabídku ale Dynamo nepřistoupilo, považuje ji za nepřijatelnou.
„Opravdu stojí tento mocenský boj za konec velkého fotbalu v jižních Čechách? Město cíleně vypoví stadionovou smlouvu, aby klub nemohl získat licenci pro profesionální sezonu 2026/2027, a následně veřejnosti tvrdí, že čas běží a snaží se situaci „zachránit“?“ ptají se představitelé klubu, který vlastní zahraniční majitelka Nneka Ede.
„Přesto včera (ve středu) Viktor Lavička (zastupitel Českých Budějovic za ANO) zveřejnil na svém facebookovém profilu tvrzení, že jsme nedodali odpověď na nabídku města. To je jen další z řady lží pana Lavičky a pana Maroše. Naše odpověď byla doručena v požadovaném termínu dne 8. května,“ tvrdí Dynamo.
Čas ohledně budoucnosti klubu běží. Pokud se vedení klubu s městem nedohodne, bude muset najít jiné místo s odpovídajícím zázemím, kde soutěž hrát. Otázka je, zda změnu sídla posvětí FAČR, další velkou otázkou je budoucnost akademie. Ta trénuje v areálu na Složišti, které vlastní město a Jihočeský kraj.
Už 2. června by mělo přijít definitivní rozhodnutí Licenčního tribunálu, které potvrdí zamítnutí žádosti o licenci, nebo svůj prvotní verdikt změní. Hra o Dynamo stále pokračuje...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup