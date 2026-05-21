Předplatné

Dynamo se pustilo do zástupců města: ego a politická hra! Akademie je v ohrožení

Budějovický fotbalový stadion
Budějovický fotbalový stadionZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
Vstup na budějovický fotbalový stadion
Budějovický fotbalový stadion
Fotbal v Českých Budějovicích v posledních měsících rozhodně nenudí...
Kádr českobudějovických fotbalistů prošel přes zimu řadou změn
Fotbalisté Českých Budějovic oslavují gól Jiřího Skaláka (uprostřed)
6
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Sága jihočeského Dynama opět nabírá na obrátkách. Po výrocích náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše (Naše Česko) a dalších politických představitelů města na sociálních sítích se ozval klub. Ohradil se proti jejich tvrzení, že nereagoval na nabídku, která mu byla předložena na posledním květnovém jednání. „My jsme tento konflikt nezačali,“ zdůrazňuje organizace v nejnovějším vyjádření na klubových stránkách a sociálních sítích.

Dynamo hraje o svou budoucnost. Licenční komise klubu v týdnu neudělila licenci na druhou ligu, důvodem je nezajištěný odpovídající stadion na celý příští ročník. Klub se proti verdiktu odvolá, situaci by mohlo vyřešit další jednání s vedením Českých Budějovic. Obě strany jsou ale aktuálně v silném rozporu.

„Je ego a politická hra některých představitelů města opravdu víc než tradice velkého fotbalového klubu? Víc než budoucnost 40 trenérů, zaměstnanců a jejich rodin, které mohou přijít o práci? Víc než stovky dětí v akademii a budoucnost fotbalu v našem regionu?“ píše Dynamo ve čtvrtečním prohlášení, v němž reaguje na poslední události okolo tradiční fotbalové značky.

Město dalo klubu výpověď ze stadionu, bez něhož hrozí zánik profesionálního fotbalu v Českých Budějovicích. Vedení města a kraje přišlo s variantou, že klub za určitých podmínek může na stadionu dokončit sezonu. Na nabídku ale Dynamo nepřistoupilo, považuje ji za nepřijatelnou.

„Opravdu stojí tento mocenský boj za konec velkého fotbalu v jižních Čechách? Město cíleně vypoví stadionovou smlouvu, aby klub nemohl získat licenci pro profesionální sezonu 2026/2027, a následně veřejnosti tvrdí, že čas běží a snaží se situaci „zachránit“?“ ptají se představitelé klubu, který vlastní zahraniční majitelka Nneka Ede.

„Přesto včera (ve středu) Viktor Lavička (zastupitel Českých Budějovic za ANO) zveřejnil na svém facebookovém profilu tvrzení, že jsme nedodali odpověď na nabídku města. To je jen další z řady lží pana Lavičky a pana Maroše. Naše odpověď byla doručena v požadovaném termínu dne 8. května,“ tvrdí Dynamo.

Čas ohledně budoucnosti klubu běží. Pokud se vedení klubu s městem nedohodne, bude muset najít jiné místo s odpovídajícím zázemím, kde soutěž hrát. Otázka je, zda změnu sídla posvětí FAČR, další velkou otázkou je budoucnost akademie. Ta trénuje v areálu na Složišti, které vlastní město a Jihočeský kraj.

Už 2. června by mělo přijít definitivní rozhodnutí Licenčního tribunálu, které potvrdí zamítnutí žádosti o licenci, nebo svůj prvotní verdikt změní. Hra o Dynamo stále pokračuje...

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka29234258:2173
2Táborsko29165848:3153
3Artis29157749:3552
4Ústí291531152:4348
5Příbram291361029:3045
6Baník B291351144:3844
7Opava291110842:3143
8Žižkov291251237:5041
9Vlašim291081139:3138
10Slavia B291051439:4535
11Č. Budějovice291041530:3934
12Chrudim29881336:4932
13Kroměříž29941630:4231
14Prostějov295121230:4327
15Jihlava29681529:3826
16Sparta B29741827:5325
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů