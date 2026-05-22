Druhá liga nabízí dramata i v posledním kole. Zázrak pro béčko Sparty?
Jenom na Zbrojovce můžou dopředu říct, že se u nich bude v sobotu odpoledne po posledním 30. kole slavit. Bez ohledu na výsledek zápasu vítěze soutěže s Českými Budějovicemi. Na jiných druholigových stadionech budou vládnout napětí, stres, strach, obavy. Pár klíčových otázek totiž zbývá zodpovědět. Kdo sestoupí? Na dvě místa jsou tři adepti – Jihlava, Prostějov, Sparta B. A kdo půjde do baráže z výhodnější druhé pozice? Táborsko nebo Artis?
Druhá nejvyšší soutěž ve finiši sezony nabízí větší náboj než elitní Chance liga, kde je v sobotu jediným celorepublikovým šlágrem přímý záchranářský duel mezi Duklou a Baníkem. Také o patro níž vrcholí dramatická válka o udržení. Vstoupit do ní navíc může ostravský Baník, jehož béčko by se v případě sestupu áčka propadlo automaticky do MSFL.
Třepou se tradiční druholigové značky. Prostějov s Jihlavou patří ke stabilním účastníkům soutěže. Jeden z nich se však bude dost možná poroučet do třetí ligy. Hanákům stačí doma porazit druhé Táborsko a nemusí se ohlížet na ostatní výsledky.
„To jsou přesně ty zápasy, které se nehrají, ale vyhrávají. Nejde o krásu ani o nějakou kombinační kvalitu. Jde jedině o vítězství, které je třeba urvat za každou cenu. S touto myšlenkou budeme nastupovat na hřiště,“ uvedl asistent Petar Aleksijevič, pobočník hlavního Jiřího Balcárka.
Právě nový trenérský štáb má Prostějov v závěru ročníku spasit. „ V našem kádru jsou kvalitní hráči, kteří si zaslouží, aby se v Prostějově hrála i nadále druhá liga. Někteří mají i perspektivu dostat se ještě o kousek výš,“ dodal.
Domácí naděje pro Jihlavu
Ekonomicky slabá Jihlava je rovněž nucena hrát proti čtvrtému Ústí nad Labem ostře na tři body. I na Vysočině došlo nedávno k výměně osazenstva lavičky. Té aktuálně šéfuje Marek Nikl.
„Nálada v týmu je bojovná, je znát očekávání,“ předeslal jeho asistent Jiří Sodoma. „Přístup hráčů k tréninkovému procesu neb atmosféra se oproti méně úspěšnému období nijak zásadně nezměnily. Kluci se připravují stále stejně poctivě, je tam vysoké nasazení a potřebné tempo,“ shrnul.
Nejhůř je na tom rezerva pražské Sparty, kterou klub přes zimu nijak neposílil a zjevně ji vystavil svému osudu. Loučkův nevyzrálý výběr končí špatný ročník na hřišti béčka Baníku, kterému to na jaře jde a hraje bezstarostně. „Měli jsme to ve svých rukách a teď už musíme čekat na zázrak,“ povzdechl si kouč Luboš Loučka. „Nebudu říkat, že máme velkou šanci na udržení, ale dokud nějaká šance je, budeme se o ni rvát a uvidí se, co z toho vyplyne.“
Oslavy postupu Zbrojovky
Slavnostní atmosféra bude najisto v Králově Poli. V Brně se bude juchat nad návratem Zbrojovky mezi smetánku. Klub připravil bohatý doprovodný program, po zápase bude pro návštěvníky připraveno 4000 piv zdarma. Na hrací plochu nicméně fanoušci vtrhnout nemůžou. Už proto, že stadion v Srbské ulici bude záhy hostit utkání baráže, v němž bude domácím celkem rivalský Artis. Město jako majitel objektu hodlá udržet trávník v co nejlepším stavu.
Součástí odpoledne bude i rozlučka kapitána Stanislava Hofmanna, který se po úspěšné sezoně rozhodl v pětatřiceti letech zapíchnout aktivní kariéru a přesune se do realizačního týmu. On sám cítil, že už by v první lize neměl místo v základu. Končí de facto na vrcholu a bez výčitek.
„Tohoto momentu jsem se vždy trochu bál,“ nezapíral zkušený stoper. „O konci kariéry jsem uvažoval už delší dobu a myslím, že právě teď nastal ten správný čas. Skončím po zápase s Českými Budějovicemi a postupových oslavách. Lépe jsem si to naplánovat nemohl. Jsem vděčný za to, co jsem dokázal a jaké lidi jsem poznal. Zejména pak děkuji rodičům a manželce. Jedna fotbalová etapa končí a druhá začíná,“ prohlásil na klubovém webu bývalý dlouholetý obránce Slovácka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup