Béčko Sparty a Jihlava sestupují z druhé ligy. Na koho jdou v baráži Táborsko a Artis?

Béčko Sparty v posledním kole hrálo na hřišti rezervy Baníku
Rezerva Sparty podlehla brněnskému Artisu 1:3
Poslední kolo Chance Národní Ligy rozhodlo o tom, že profesionální soutěže opouští patnáctá Jihlava a šestnáctá rezerva Sparty. Vysočina sice přehrála Ústí nad Labem 3:1, před čtrnáctý Prostějov se ale nedostala, protože Hanáci dokázali otočit zápas s Táborskem (2:1). Béčko Sparty končí poslední, na závěr prohrálo na hřišti Baníku B (0:1). Mistrovská Zbrojovka přehrála České Budějovice (4:1), druhé Táborsko se v baráži utká s Baníkem, třetí Artis Brno se Slováckem.

Táborsko s Artisem jako by se v baráži chtěly vyhnout Baníku Ostrava a oba celky v závěrečném kole shodně prohrály 1:2. Jihočeský celek sice v Prostějově rychle vedl, ale Hanáci bojující o udržení po změně stran skóre otočili. Domácí tým se díky vítězství zachránil o jediný bod před Jihlavou.

Artis proti Chrudimi v jejím pardubickém azylu těsně před přestávkou srovnal, když se z penalty prosadil Nigerijec Adediran. Nejlepší střelec soutěže dal v sezoně druhé ligy 17 gólů. Východočeši nicméně v poslední dvacetiminutovce znovu strhli vedení na svou stranu. Artis v tabulce skončil o bod za Táborskem.

Jihlava v závěru soutěže třikrát za sebou zvítězila, k záchraně už jí to ale nepomohlo. Poslední místo obsadilo sparťanské „béčko“, které v souboji rezerv podlehlo 0:1 Baníku. Vzhledem k dalším výsledkům už by Pražanům nestačila k udržení ani případná výhra na stadionu ostravského soupeře. Již jistý vítěz druhé ligy a postupující Zbrojovka Brno rozdrtila České Budějovice 4:1.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka30244262:2276
2Táborsko30165949:3353
3Artis30157850:3752
4Ústí301531253:4648
5Baník B301451145:3847
6Příbram301371029:3046
7Opava301111842:3144
8Žižkov301251338:5241
9Slavia B301151442:4738
10Vlašim301081241:3438
11Chrudim30981338:5035
12Kroměříž301041632:4334
13Č. Budějovice301041631:4334
14Prostějov306121232:4430
15Jihlava30781532:3929
16Sparta B30741927:5425
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

