Béčko Sparty a Jihlava sestupují z druhé ligy. Na koho jdou v baráži Táborsko a Artis?
Poslední kolo Chance Národní Ligy rozhodlo o tom, že profesionální soutěže opouští patnáctá Jihlava a šestnáctá rezerva Sparty. Vysočina sice přehrála Ústí nad Labem 3:1, před čtrnáctý Prostějov se ale nedostala, protože Hanáci dokázali otočit zápas s Táborskem (2:1). Béčko Sparty končí poslední, na závěr prohrálo na hřišti Baníku B (0:1). Mistrovská Zbrojovka přehrála České Budějovice (4:1), druhé Táborsko se v baráži utká s Baníkem, třetí Artis Brno se Slováckem.
Táborsko s Artisem jako by se v baráži chtěly vyhnout Baníku Ostrava a oba celky v závěrečném kole shodně prohrály 1:2. Jihočeský celek sice v Prostějově rychle vedl, ale Hanáci bojující o udržení po změně stran skóre otočili. Domácí tým se díky vítězství zachránil o jediný bod před Jihlavou.
Artis proti Chrudimi v jejím pardubickém azylu těsně před přestávkou srovnal, když se z penalty prosadil Nigerijec Adediran. Nejlepší střelec soutěže dal v sezoně druhé ligy 17 gólů. Východočeši nicméně v poslední dvacetiminutovce znovu strhli vedení na svou stranu. Artis v tabulce skončil o bod za Táborskem.
Jihlava v závěru soutěže třikrát za sebou zvítězila, k záchraně už jí to ale nepomohlo. Poslední místo obsadilo sparťanské „béčko“, které v souboji rezerv podlehlo 0:1 Baníku. Vzhledem k dalším výsledkům už by Pražanům nestačila k udržení ani případná výhra na stadionu ostravského soupeře. Již jistý vítěz druhé ligy a postupující Zbrojovka Brno rozdrtila České Budějovice 4:1.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|30
|24
|4
|2
|62:22
|76
|2
Táborsko
|30
|16
|5
|9
|49:33
|53
|3
Artis
|30
|15
|7
|8
|50:37
|52
|4
Ústí
|30
|15
|3
|12
|53:46
|48
|5
Baník B
|30
|14
|5
|11
|45:38
|47
|6
Příbram
|30
|13
|7
|10
|29:30
|46
|7
Opava
|30
|11
|11
|8
|42:31
|44
|8
Žižkov
|30
|12
|5
|13
|38:52
|41
|9
Slavia B
|30
|11
|5
|14
|42:47
|38
|10
Vlašim
|30
|10
|8
|12
|41:34
|38
|11
Chrudim
|30
|9
|8
|13
|38:50
|35
|12
Kroměříž
|30
|10
|4
|16
|32:43
|34
|13
Č. Budějovice
|30
|10
|4
|16
|31:43
|34
|14
Prostějov
|30
|6
|12
|12
|32:44
|30
|15
Jihlava
|30
|7
|8
|15
|32:39
|29
|16
Sparta B
|30
|7
|4
|19
|27:54
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup