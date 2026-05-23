ONLINE: Poslední kolo druhé ligy, sestoupí béčko Sparty? Zbrojovka oslaví postup
Ve fotbalové Chance Národní Lize se hraje poslední 30. kolo. Brněnská Zbrojovka na svém stadionu hraje proti českobudějovickému Dynamu, kde po utkání oslaví postup zpět mezi elitu. Hlavní zápletka je v boji o udržení, kde poslední tři týmy dělí dva body. Čtrnáctý Prostějov hostí Táborsko, přeskočit ho chtějí Jihlava a Sparta B. Rezerva Letenských hraje na hřišti béčka Baníku, Jihlava čelí doma Ústí. Kdo nakonec zamíří do třetí ligy? Všechny zápasy startují shodně ve 14:00 a vy je můžete sledovat na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup