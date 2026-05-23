ONLINE: Zbrojovka oslaví postup proti Dynamu. Boj mezi rezervami Baníku a Sparty
Fotbalovou Chance Národní Ligu čeká poslední 30. kolo. Brněnská Zbrojovka na svém stadionu vítá českobudějovické Dynamo, kde po utkání oslaví postup zpět mezi elitu. Souboj mezi rezervami proti sobě svádí Baník a Sparta. Táborsko hraje v Prostějově, Artis zápolí v Chrudimi. Všechny zápasy druhé ligy startují shodně ve 14:00 a vy je můžete sledovat na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup