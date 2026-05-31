Tohle béčku Sparty chybělo. Druholigový Haaland o mentorství: V týmu potřebujete zkušené
Gólem proti Vlašimi zavelel k poslední výhře sezony (3:2). Byl střípkem do mozaiky, který kupříkladu rezervě Sparty chyběl. Tomáš Necid (36) s osmi vstřelenými brankami skončil v popředí druholigových střelců a bezesporu splnil účel, kvůli němuž se do organizace Slavie vracel. A hodlá v tom pokračovat. „Fotbal mě pořád baví,“ hlásí bývalý reprezentant.
Dávno přeskočil třicítku, prvoligovou kapitolu uzavřel. Chuť přesto neztrácí. Před rokem ovládl tabulku druholigových střelců, trenér Luboš Loučka ho označil za Haalanda ze Žižkova. Svůj standard prokázal i v rezervě Slavie mezi kupou mladíků a v týmu, v němž zas tolik nejde o výsledky.
„Na Žižkově jsem byl spokojený, nadšený. Bavilo mě to, pořád jsem s nimi v kontaktu, nezapomněl jsem na ně. V létě přišla nabídka ze Slavie, za níž jsem byl rád. Kdybych měl pochybnosti, ze Žižkova bych neodcházel. Byla tam skvělá parta, vyhrál jsem v jeho dresu nejlepšího střelce soutěže a stal se hráčem sezony,“ vyznává se Necid po konci aktuální sezony.