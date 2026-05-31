Předplatné

Tohle béčku Sparty chybělo. Druholigový Haaland o mentorství: V týmu potřebujete zkušené

Tomáš Necid během druholigového derby B-týmů
Tomáš Necid během druholigového derby B-týmůZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Emotivní Tomáš Necid
Tomáš Necid v souboji s Romanem Bednářem
Tomáš Necid ožil ve druhé lize v dresu Viktorie Žižkov
Novou posilou Bohemians je Tomáš Necid
Fotbalisté Slavie se radují z postupu do finále MOL Cupu
Tradiční gólová radost Tomáše Necida
Tomáš Necid s Milanem Škodou v dresu Slavie
13
Fotogalerie
Martin Pešout
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Gólem proti Vlašimi zavelel k poslední výhře sezony (3:2). Byl střípkem do mozaiky, který kupříkladu rezervě Sparty chyběl. Tomáš Necid (36) s osmi vstřelenými brankami skončil v popředí druholigových střelců a bezesporu splnil účel, kvůli němuž se do organizace Slavie vracel. A hodlá v tom pokračovat. „Fotbal mě pořád baví,“ hlásí bývalý reprezentant.

Dávno přeskočil třicítku, prvoligovou kapitolu uzavřel. Chuť přesto neztrácí. Před rokem ovládl tabulku druholigových střelců, trenér Luboš Loučka ho označil za Haalanda ze Žižkova. Svůj standard prokázal i v rezervě Slavie mezi kupou mladíků a v týmu, v němž zas tolik nejde o výsledky.

„Na Žižkově jsem byl spokojený, nadšený. Bavilo mě to, pořád jsem s nimi v kontaktu, nezapomněl jsem na ně. V létě přišla nabídka ze Slavie, za níž jsem byl rád. Kdybych měl pochybnosti, ze Žižkova bych neodcházel. Byla tam skvělá parta, vyhrál jsem v jeho dresu nejlepšího střelce soutěže a stal se hráčem sezony,“ vyznává se Necid po konci aktuální sezony.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů