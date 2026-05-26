Zemřel hráč béčka Českých Budějovic, bylo mu 21 let. Reagují i další kluby
Fotbalisty Dynama zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel nigerijský útočník Victor Udoh, který naskočil v uplynulé sezoně do tří soutěžních zápasů za třetiligovou rezervu. Bylo mu teprve jednadvacet let. Českobudějovický klub potvrdil tragickou událost v úterý odpoledne.
Podle zdrojů z Nigérie se Udoh nacházel ve městě Abuje. Příčina smrti zatím není oficiálně známá, ale spekuluje se o možné otravě jídlem či alkoholem.
„S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Victora Udoha, který do Dynama přišel loni v létě,“ napsal jihočeský klub na sociálních sítích. Nigerijec podepsal s Českými Budějovicemi tříletý kontrakt. V jejich dresu zapsal dva góly ve třech podzimních zápasech, na jaře vůbec nehrál.
Do Evropy zamířil rozjet fotbalovou kariéru před více než třemi lety. Nejprve působil v Roaylu Antverpy, kde se přes mládežnické kategorie velmi rychle dostal až do prvoligového áčka. V něm si zahrál v osmadvaceti soutěžních zápasech.
Než se Udoh přesunul loni na konci září do jihočeského Dynama, patřil anglickému Southamptonu. Na Ostrovech vydržel asi sedm měsíců, kopal za béčko a zapsal bilanci dvou gólů a jedné asistence v osmi utkáních.
Oba zahraniční kluby rovněž vyjádřily smutek na sociálních sítích. „Naše myšlenky jsou s rodinou, přáteli a blízkými Victora. Přejeme jim hodně sil a podpory v tomto mimořádně těžkém období,“ napsal belgický tým. „Jsme zdrceni tragickou smrtí bývalého hráče,“ objevilo se na účtu Southamptonu.