Sága Dynamo: klub chystá poslední nabídku, apel na FIFA a UEFA. Obavy o akademii i trenéry
Budoucnost českobudějovického Dynama stále paralyzují spory mezi městem a klubem, v nadcházejícím týdnu pravděpodobně dojde ke konečnému řešení. Pro fotbal na jihu Čech půjde o zásadní chvíle - pokud se strany nedomluví, situace pravděpodobně vyústí do zániku profesionálního fotbalu v regionu. Aktuálně nedokáže nikdo říct, co bude s mládežnickou akademií. Podle informací iSportu vedení klubu chystá finální nabídku pro město, zároveň se v celém sváru obrátí na nadnárodní organizace – FIFA i UEFA.
České Budějovice se sportovně ve druhé lize udržely, nicméně patří mezi čtyři kluby, které v první instanci nedostaly licenci potřebnou pro působení v profesionální soutěži v následujícím ročníku. Důvodem jsou dlouhodobé spory s městem. Ty vygradovaly až do situace, že magistrát vypověděl klubu smlouvu na pronájem stadionu Střelecký ostrov, od května běží dvanáctiměsíční lhůta.
Dynamo bez platné smlouvy na celou sezonu nemůže nastoupit do druhé ligy pro nadcházející ročník. Klub zkoušel licenční komisi přesvědčit tím, že by na udělenou výjimku dohrál poslední zápasy nadcházející sezony v azylu v Příbrami, to ale komise neakceptovala.
Dynamo podalo proti zamítnutí licence odvolání, v příštím týdnu se situace definitivně rozsekne. Licenční tribunál rozhodne dle stanoveného harmonogramu v úterý 2. června, v pátek 5. června má výsledky oznámit veřejně. Soutěže od druhé ligy níže jsou zatím v nejistotě, kromě Dynama nedostaly licence ani další tři druholigové kluby – Ústí nad Labem, Chrudim a Příbram.
„K probíhajícímu licenčnímu řízení se do vydání pravomocného rozhodnutí nebudeme vyjadřovat. Příští týden zasedne licenční tribunál, výsledky oznámíme po skončení licenčního řízení v závěru příštího týdne,“ sdělil na dotaz Sportu Milan Štěrba, ředitel komunikace FAČR.
V Dynamu aktuálně chystají poslední kroky k tomu, aby zamítnutí licence zvrátili.