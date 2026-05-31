Kronďák oznámil konec v Táborsku: Slza ukápla. Místo něj by měl přijít Holoubek
Pět inkasovaných branek na domácí půdě proti Baníku (0:5) hodně mrzelo, s Táborskem se v baráži o Chance Ligu chtěl určitě výsledkově prezentovat jinak. Radek Kronďák (55) po sobotním duelu navíc mužstvu oznámil, že u týmu končí. Šlo o velmi emotivní chvíle – úspěšný kouč udělal s týmem kus velmi dobré práce, odcházet se mu úplně nechtělo. Podle informací deníku Sport a webu iSport se už rýsuje jeho nástupce. Přijít by měl David Holoubek, naposledy trenér Dukly.
Radek Kronďák po odvetě s Baníkem odpovídal na dotazy Sportu, proč se rozhodl ukončit éru v klubu, kde od října 2024 dosáhl zajímavých výsledků i úspěchů. „Nastala taková situace, která nevedla k tomu, abych mohl pokračovat,“ přiznal.
Jak bolí vysoká prohra s Baníkem?
„Bylo to hodně těžké. Prohráli jsme 0:5, výsledek se mi vůbec nelíbí, ukázala se kvalita Baníku. Hodně napověděl už první výsledek zápasu, který jsme nezvládli v Ostravě. Kdybychom tam hráli třeba 0:1, dneska ten zápas mohl taky vypadat jinak. Potřebovali jsme hrát, dostat se do soupeře. Místo toho jsme mu dovolili dávat góly, některé byly až zadarmo. Výsledek mě mrzí, ale v kontextu celé sezony se tady odvedla skvělá práce. To je pozitivní, ale ve fotbale i ve sportu rozhodují výsledky. A ten je v baráži špatný.“
Rozhodla vaše horší produktivita?
„Provázelo nás to hodně na jaře, na podzim jsme přitom dávali gólů dost. Na jaře nám to tam nepadalo. Opakuji – zápas na Baníku jsme odehráli skvěle, měli jsme šance. Pak jsme dostali dva laciné góly z dálky, to by se stávat nemělo.“
Fanoušci měli na tribuně vzkaz směrem k vedení klubu spojený s výzvou dostavit stadion. Co teď bude s Táborskem?
„To je otázka na majitele a na sportovního ředitele. Já jsem po zápase hráčům oznámil, že má mise v Táboře skončila.“
Silné prohlášení. Jak těžké bylo takové rozhodnutí udělat?
„Přišel jsem na podzim předloňského roku (říjen 2024). Po baráži, která se tady hrála přede mnou, mužstvo někam spadlo. Spělo to k záchranářským pracem. Já jsem k tomu byl povolaný a dostal nabídku s tím, abychom neměli problémy se záchranou. To se nám povedlo, výsledek byl takový, že jsme nakonec skončili čtvrtí, i když tabulka byla v minulé sezoně hodně vyrovnaná. Teď jsme dojeli až na druhé místo s nejvíce body v historii a nejlepším umístěním v historii. Je za námi kus odvedené práce. Samozřejmě mě to mrzí, jeden z důvodů, který nás vedl k úspěchům, byla naše soudržnost. Kabina s realizačním týmem fungovala nadstandardně, vždycky jsme se dokázali semknout. Některé zápasy dotáhnout i na sílu. Toho si cením, na kabinu budu vzpomínat velmi rád. Co se týče toho ostatního, sice končím, ale to neznamená, že končí Táborsko. Pan majitel řekl, že se bude normálně pokračovat ve druhé lize. Myslím, že to tady půjde i beze mě.“
Vy už máte nějaké jiné nabídky?
„Nemám vůbec nic. Do pondělí jsem se měl rozhodnout, zda tady budu zůstávat. Oznámil jsem to o dva dny dřív. Přemýšlel jsem do téhle chvíle pouze o tom, jak odehrajeme poslední zápas.“
Mrzí vás takový konec?
„Bylo to hodně těžké, když si na lidi v klubu zvyknete a daří se. Odcházet od dobrých věcí je vždycky těžké. Přiznám se, že se mi do toho nechtělo. Ale za poslední měsíc tady vznikla situace… Určitě nechci ventilovat. Co přesně to bylo. Ale nevedlo k tomu, abych tady mohl pokračovat.“
Udělal jste si v Táborsku dobré jméno. Míříte teď k trénování v první lize?
„Víte, jak to je. Je to o poptávce a nabídce. Uvidíme, co přinese život. Samozřejmě nějaké přání tam je. Když se budu trošku chlubit, tak za poslední tři roky za mnou nějaká odvedená práce je. Majitelé a sportovní ředitelé klubů si vybírají jména, jaké chtějí. Uvidíme, zda se něco objeví.“
Jaké bylo loučení s hráči po utkání v kabině?
„Byla to emotivní rozlučka. Musím říct, že člověk má pocit, že je přísný, drsný, ale nějaká slza ukápla. Teď se ještě potkáme na rozlučkové večeři, tam si popovídáme. Mám tušení, že tam ukápne ještě další slza. Opravdu jsme tady byli tak semknutí, že to je až neuvěřitelné. Starší hráči, co tady jsou – Novák, Hora a další, tvrdí, že takové prostředí ještě nepoznali. To mi ukazuje, že to bylo skvělé.“