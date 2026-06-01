Artis bude v létě znovu bořit kádr a stavět nový. Kouč touží po posilách z Opavy
Další promarněný půlrok Artisu. Klub, který chtěl být dnes účastníkem Chance Ligy, bude v létě znovu bořit kádr a stavět nový. „O složení mužstva bych měl úplně jinou představu,“ sdělil jasně trenér Roman Nádvorník. Že to bude opět stát majlant? S tím se počítá. Kouč, který je u týmu od března, má ještě příští sezonu na to, aby naplnil ambiciózní vizi majitele Igora Faita. „Některé věci prostě nepřeskočíte. Za mě byla baráž letos naším maximem. Teď už koncepci máme, proto jsem přišel,“ uvedl Nádvorník, jenž bude primárně posily vybírat.
Po kom třiapadesátiletý trenér sáhne? Podle informací iSportu má v merku dva bývalé svěřence z Opavy – kapverdského křídelníka Papaleleho (28) a senegalského útočníka Latyra Ndiayeho (26), jenž patří Zlínu. Oba mají za sebou výborný ročník ve druhé lize. Pro Artis by měli být celkem lehce dostupní. V Opavě nejsou po vypuknutí korupční aféry peníze a Zlín s Latyrem do budoucna nepočítá.
V Brně museli po barážovém výplachu od Slovácka (1:4, 0:3) aktivovat plán B, platný pro druhou nejvyšší soutěž. To znamená, že se začnou oslovovat hráči pro nižší soutěž s tím, aby pomohli k přímému postupu z prvního místa.