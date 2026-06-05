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Šéf České Lípy po postupu: FAČR by se měl zamyslet. Chválí německý naturel kouče Jarolíma

Bývalý hráč Hamburku David Jarolím dovedl Českou Lípu do Chance Národní ligy
Bývalý hráč Hamburku David Jarolím dovedl Českou Lípu do Chance Národní ligyZdroj: FK Arsenal Česká Lípa
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Bývalý ligový sudí Jaroslav Bílek (vpravo) šéfuje fotbalu v České Lípě
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Martin Pešout
Chance Národní Liga
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Vyloučení Českých Budějovic a Chrudimi z Chance Národní ligy posouvá Českou Lípu spolu s Kladnem do druhé ligy. A to už před baráží, která se letos v ČFL odehraje jen jako formalita. Česká Lípa se do profesionálního fotbalu vrací poprvé od konce devadesátých let. „Dlouhodobě tvrdím, že je baráž nespravedlivá a krutá, měly by nastat změny,“ říká generální manažer klubu a bývalý ligový rozhodčí Jaroslav Bílek.

Jak jste přijali administrativní postup České Lípy do druhé ligy na úkor vyloučených Českých Budějovic a Chrudimi?
„Náznaky a informace jsme měli dopředu, ale byl jsem na špičkách, dokud to nevyšlo oficiálně. Nejdřív to mělo být sděleno klubům, které licence nedostaly a pak řečeno týmům, které je nahrazují. Něco předem uniklo, ale bral jsem to tak, že dokud to není černé na bílém, že to neplatí.“

Stali jste vítězi třetiligové skupiny B a překonali loňský historický bodový rekord Ústí nad Labem v rámci ČFL. Před posledním zápasem máte 88 bodů a nepolevili ve výkonech až do konce…
„Máme na půl německého trenéra Davida Jarolíma. Půlku mozku má německou a druhou polovinu českou. Smějeme se tomu, ale myslím to v dobrém. Má německé atributy co se týče disciplíny a morálu. Tohle samozřejmě přenesl do našeho týmu, za což jsme rádi. Česká nátura podobný postoj potřebuje.“

David Jarolím nahradil po sedmi odehraných kolech Radima Nečase a svou misi dotáhl do zdárného konce. V čem vidíte svou třetiligovou dominanci?
„Peníze vám nezaručí úspěch. Musíte to všechno složit do mozaiky, v kádru musíte mít zkušenost i dravé mládí, což jsme měli. Soupisku jsme složili tak, abychom měli střední generaci, mladé i starší zkušené kluky. Sešlo se to a jsme s tím spokojení.“

Možná jste rádi, že v baráži s Kladnem nejde o postup, protože do druhé ligy by prošel jenom jeden z vás…
„Kladno podávalo po celou dobu nejlepší výkony, viděl jsem jejich dva zápasy. Po zásluze vyhrálo svou soutěž a také mu gratuluji. Po sportovní stránce si oba kluby stoprocentně zaslouží. Dlouhodobě tvrdím, že by baráž pro poraženého finalistu byla krutá a nespravedlivá. FAČR by se nad tím měl zamyslet. Měly by s ohledem na formát soutěže nastat změny.“

Jak jste na tom se stadionem, je vyhovující? Momentálně hrajete v Novém Boru...
„Splnili jsme licenční řízení, druhou ligu budeme hrát v České Lípě. Pro samotné město jde o obrovskou reklamu, paní primátorka Volfová nám fandí. Máme zkušený kádr, který druhou ligu zná, pro většinu nepůjde o skok do neznáma. S trenérem si po konci sezony vyhodnotíme každého hráče a uvidíme, co bude.“

Liberecký kraj patří k nejmenším a po Liberci s Jabloncem se rýsuje třetí profesionální klub. Co to pro vaše slavnější „bratry“ z regionu znamená?
„Pro ně je to dobré, teď jsme pro ně zajímaví. Nikde v okolí se druhá liga nehraje a ve třetí lize jsme pro ně ještě nebyli partnerem, protože mají vlastní béčka.

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