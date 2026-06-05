Šéf České Lípy po postupu: FAČR by se měl zamyslet. Chválí německý naturel kouče Jarolíma
Vyloučení Českých Budějovic a Chrudimi z Chance Národní ligy posouvá Českou Lípu spolu s Kladnem do druhé ligy. A to už před baráží, která se letos v ČFL odehraje jen jako formalita. Česká Lípa se do profesionálního fotbalu vrací poprvé od konce devadesátých let. „Dlouhodobě tvrdím, že je baráž nespravedlivá a krutá, měly by nastat změny,“ říká generální manažer klubu a bývalý ligový rozhodčí Jaroslav Bílek.
Jak jste přijali administrativní postup České Lípy do druhé ligy na úkor vyloučených Českých Budějovic a Chrudimi?
„Náznaky a informace jsme měli dopředu, ale byl jsem na špičkách, dokud to nevyšlo oficiálně. Nejdřív to mělo být sděleno klubům, které licence nedostaly a pak řečeno týmům, které je nahrazují. Něco předem uniklo, ale bral jsem to tak, že dokud to není černé na bílém, že to neplatí.“
Stali jste vítězi třetiligové skupiny B a překonali loňský historický bodový rekord Ústí nad Labem v rámci ČFL. Před posledním zápasem máte 88 bodů a nepolevili ve výkonech až do konce…
„Máme na půl německého trenéra Davida Jarolíma. Půlku mozku má německou a druhou polovinu českou. Smějeme se tomu, ale myslím to v dobrém. Má německé atributy co se týče disciplíny a morálu. Tohle samozřejmě přenesl do našeho týmu, za což jsme rádi. Česká nátura podobný postoj potřebuje.“
David Jarolím nahradil po sedmi odehraných kolech Radima Nečase a svou misi dotáhl do zdárného konce. V čem vidíte svou třetiligovou dominanci?
„Peníze vám nezaručí úspěch. Musíte to všechno složit do mozaiky, v kádru musíte mít zkušenost i dravé mládí, což jsme měli. Soupisku jsme složili tak, abychom měli střední generaci, mladé i starší zkušené kluky. Sešlo se to a jsme s tím spokojení.“
Možná jste rádi, že v baráži s Kladnem nejde o postup, protože do druhé ligy by prošel jenom jeden z vás…
„Kladno podávalo po celou dobu nejlepší výkony, viděl jsem jejich dva zápasy. Po zásluze vyhrálo svou soutěž a také mu gratuluji. Po sportovní stránce si oba kluby stoprocentně zaslouží. Dlouhodobě tvrdím, že by baráž pro poraženého finalistu byla krutá a nespravedlivá. FAČR by se nad tím měl zamyslet. Měly by s ohledem na formát soutěže nastat změny.“
Jak jste na tom se stadionem, je vyhovující? Momentálně hrajete v Novém Boru...
„Splnili jsme licenční řízení, druhou ligu budeme hrát v České Lípě. Pro samotné město jde o obrovskou reklamu, paní primátorka Volfová nám fandí. Máme zkušený kádr, který druhou ligu zná, pro většinu nepůjde o skok do neznáma. S trenérem si po konci sezony vyhodnotíme každého hráče a uvidíme, co bude.“
Liberecký kraj patří k nejmenším a po Liberci s Jabloncem se rýsuje třetí profesionální klub. Co to pro vaše slavnější „bratry“ z regionu znamená?
„Pro ně je to dobré, teď jsme pro ně zajímaví. Nikde v okolí se druhá liga nehraje a ve třetí lize jsme pro ně ještě nebyli partnerem, protože mají vlastní béčka.