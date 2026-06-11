Adediran do Belgie? Nikdo nás nekontaktoval, říká šéf Artisu. Zájem má i Friis
Přijde Artis o nejlepšího střelce druhé ligy? Agenti Quadriho Adedirana (25) usilovně rozhazují sítě v zahraničí. V Belgii se píše o zájmu Cercle Bruggy, který vede bývalý kouč Sparty Lars Friis. Nigerijský snajpr prý zaujal také La Louviére, Charleroi, rakouské celky Altach a Grazer AK či švédský Göteborg. Jenže v Brně o ničem konkrétním neví. „Jenom jsem to četl. Nikdo nás nekontaktoval,“ sdělil výkonný ředitel Petr Kuba.
Je jasné, že rok před koncem smlouvy má Artis ideální a možná poslední možnost schopného afrického útočníka dobře zpeněžit. Navíc poté, co Quadri Adediran nasázel ve druhé lize sedmnáct branek a stal se nejlepším kanonýrem soutěže. Jenže… „Nikoho prodávat nepotřebujeme. A Adediran by byl drahý,“ upozornil ředitel Petr Kuba pro iSport.
Každopádně hráčovi zástupci svého klienta zkoušejí udat. Otevírají mu dveře do ciziny. „Jeho agent se nás akorát ptal, jestli může něco dát na stůl,“ informoval šéf brněnského klubu, který je ekonomicky silný a nemá důvod oslabovat kádr. Za rok chce postoupit do nejvyšší soutěže a zatím počítá s tím, že se Adediran dostaví 22. června na start letní přípravy.
Na druhou stranu, kdyby na něj dorazila adekvátní nabídka, Artis mu nebude bránit v odchodu za lepším. „Jako třeba v případě Kanteho,“ zmínil Kuba transfer levého obránce do Slavie za zhruba dva miliony euro. Cena za nigerijského snajpra by měla být o něco nižší, především kvůli věku. Kdyby přišla výzva v podobě 1,5 milionu euro, je to rozhodně suma k jednání.
Adediran má za sebou nejlepší sezonu v kariéře, byť ve druhé lize. Mezi elitou zapsal 76 startů (11 gólů) za Baník Ostrava a České Budějovice. Působil i v pražské Dukle.