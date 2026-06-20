Majitel Dukly Turek: Hrát ligu v patnácti je špatně. Produkt musí být nad zájmy klubů
Z posledního místa sestoupila do druhé ligy, následně se verdiktem Etické komise o vyloučení Karviné mohla vrátit, ale vzhledem k odvolání slezského klubu Dukla nakonec téměř jistě zahájí příští sezonu v Chance Národní Lize. „Chtěli jsme předejít hlavně tomu, že ligu bude hrát jen patnáct týmů. Teď se to bere jako hotová věc. Je to špatně pro diváka i všechny zúčastněné kluby,“ říká majitel Dukly Matěj Turek v exkluzivním rozhovoru pro iSport. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Už je to skoro měsíc, co po prohře s Baníkem v posledním kole nadstavby zdrcení hráči v červenožlutém ulehli na trávník a začali se smiřovat se sestupem. V tomto týdnu zahájili přípravu na novou sezonu, ale stále definitivně neví, kterou soutěž budou hrát. „Celou dobu se připravujeme na obě varianty, a to platí nadále, dokud to nebude definitivní,“ zůstává klidný šéf Dukly Turek.
Jak prožíváte toto období nejistoty?
„Až tolik to neprožíváme. Připravujeme se na novou sezónu a máme to lehce komplikované právě vzhledem k nevědomosti a nepředvídatelnosti toho, jestli budeme hrát první, nebo druhou ligu. Spousta aspektů se připravuje stejně, v tom problém není, ale jsou věci, kde bychom postupovali jinak.“
Co třeba?
„Hlavně nemáme ukončenou spoustu smluv, respektive nevíme, jestli nám platí. To nám komplikuje práci. Hráči mívají ve smlouvě dvě varianty mzdy podle toho, jestli hrajeme první, nebo druhou ligu. Hůř se řeší případné přestupy, některým hráčům v případě sestupu vstoupí v platnost výstupní klauzule, ale teď my, hráč i potenciální zájemce musíme čekat a zůstáváme v napětí. Podobně je to u sponzorů, kde jsou psané různé částky, které se odvíjí od soutěže.“
Použil jste obrat „lehce komplikované“. Tohle mi ale zní jako větší problém…
„Těžká komplikace to není, protože spousta aspektů zůstává prakticky stejná. Možná jednotky hráčů bychom typově vybírali jinak, kdyby situace byla jasná. My se netajíme tím, že