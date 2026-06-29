Kouč Artisu Nádvorník: Stejskal? Gólmana hledáme. Zraněný Beauguel je pryč
Těší ho, že dostal do kádru typy pro svůj fotbal, jehož symbolem je dynamická hra po křídlech a tah na bránu. Pomalý Artis má být minulostí, trenér Roman Nádvorník ladí se šesti nováčky na soustředění v Rakousku formu na novou sezonu, na jejímž konci má být postup mezi elitu. Pořád je malá ještě naděje, že postup klapne už letos, a to administrativní cestou. Jenže Táborsko, první oslovený klub po pádu Karviné, si podle všeho nenechá postup ujít. Proto se kouč soustředí na věci, které může aspoň částečně ovlivnit. Třeba příchod útočníka či brankáře. I o tom mluví v rozhovoru pro web iSport.
Přivádíte hráče, kteří mají být nadstandardní pro druhou ligu. Mohli by být použitelní i pro první?
„Samozřejmě. Víceméně všichni ji hráli a umějí ji hrát. Ve druhé lize se naopak vyhráli. Preisler se Šimkem a Papalelém přišli na můj popud, na Petrákovi s Komljenovičem jsme se shodli napříč klubem, když jsme hledali typy hráčů na určité pozice. Petráka jsem už trénoval a patřil k nejlepším šestkám v soutěži.“
Co srbský stoper Kolarič?
„Dostali jsme na něho tip. Viděli jsme ho v několika zápasech. Je mladý, vysoký, dobrý v rozehrávce. Levonozí stopeři navíc na našem trhu nejsou. Rozhodně má předpoklady, aby se prosadil.“
Vím, že pořád hledáte brankáře. Je pravda, že je ve hře Adam Stejskal, který skončil v rakouském Tirolu?
„Otázka gólmana je pořád otevřená. Jednáme na dvou frontách. Ke konkrétním jménům se nechci vyjadřovat.“
Náhrada za zkušeného forvarda
V Rakousku s vámi útočník není francouzský útočník Jean-David Beauguel, který celé jaro promarodil. Co s ním je?
„Pořád je ve stavu zraněných. Těžko se k tomu můžu vyjadřovat, od toho jsou lékaři. Nezačal s námi ani přípravu. Nahoru máme akorát Adedirana. Víme, že nám vysoký hrotový útočník chybí. Pracujeme na nějakém příchodu.“
Vím také, že stojíte i o Senegalce Latyra Ndiayeho ze Zlína, jehož jste vedl v Opavě.
„Je to jedna z variant.“
Nejlepšího druholigového střelce Quadriho Adedirana nabízejí jeho agenti všude možně. Odejde?
„Děláme fotbal. Nabídka může přijít každým dnem. Jméno si udělal velké, zájem o něj být může. Momentálně je s námi na soustředění a nepředpokládám, že by odešel. Žádná nabídka na něj na stole není, takže těžko může mít nastavenou hlavu jinak, než že zůstává. Počítám s ním. Proti Plzni podal velice dobrý výkon, dal gól.“
Vrátí se na hostování talentovaný David Hamansenya z Leganés?
„Zatím je ve Španělsku a jednáme o tom, aby se vrátil. Určitě o něj mám zájem. Je to hráč s velkými předpoklady. Levonohý, rychlý, takových hráčů máme málo.“
Letní posily Artisu:
- Dominik Preisler (30). obránce, Ruch Chorzów (Polsko)
- Sacha Komljenovič (23). křídelník, Baník Ostrava/NS Mura (Slovinsko)
- Papalelé (28). křídelník, Karviná
- Danijel Kolarič (21). stoper, Subotica (Srbsko)
- David Šimek (28). stoper, Pardubice
- Adam Petrák (26). záložník, Příbram