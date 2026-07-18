Šustr ostře pálí: Artis je nahoře neprávem a Karviná v klidu zbrojí. Měla jít do třetí ligy!
Po sestupu Dukly trenér Pavel Šustr (51) připravuje své svěřence na druhou ligu, podivné kotrmelce s tím, kdo nahradí vyloučenou Karvinou v Chance Lize, ovšem ještě nevydýchal. Málem ho trefil šlak, když Slezané stáhli své odvolání v korupční aféře v poslední okamžik, čímž Pražanům administrativně sebrali naději na setrvání v nejvyšší soutěži. „Udělali to, aby je nevystřelili až do třetí ligy. Vzal bych jim licenci úplně, nemají ani ve druhé lize co dělat,“ má kouč jasno.
Věřil jste ve sledu událostí, že by Dukla mohla být do Chance ligy administrativně vrácena?
„Když dneska dáte otázky lidem, kteří o tom rozhodují, řeknou, že všechno proběhlo podle řádů. Řekněme si proto fakta: v březnu policie vytáhla jasné důkazy, že Karviná uplácí zápasy. Šéf klubu Wolf včetně hráčů v tom byli namočeni. Proč trvá Ligové fotbalové asociaci (LFA) tak dlouho, než rozhodne, co s Karvinou bude? Možná řeknou, že neměli důkazy. Jak je to možné? Vždyť je mají od policie. Potom to udělají tak, aby bylo jasné, že pokud se Karviná odvolá, že se uzavře ligový ročník a Dukla půjde ven. Karviná se odvolala v poslední možné chvíli a následně v poslední možné chvíli stáhla odvolání, aby jí nevystřelili až do třetí ligy. Vzal bych jim licenci úplně, nemají ani ve druhé lize co dělat. Mají mít šéfa, který tohle (uplácení) nedělá.“
Navíc Karviná nyní může patřit k favoritům na postup a zkomplikovat vám souboj o nejvyšší soutěž… Víte, co od ní vůbec fotbalově očekávat?
„Akorát slyším, že Karviná v klidu mění hráče, například s Baníkem. Pro ně to byl trest - netrest. Za mě špatné rozhodnutí. Tímto verdiktem nám všichni dali najevo: oukej, tak jste koupili zápasy, podplatili jste hráče a vlastně se nic neděje. Tohle mi prostě vadí a stejně mi to vadí jako člověku a fandovi sportu. Tohle je absolutně nepřípustné. Samozřejmě to nepřeju těm, co jsou v tom nevinně. Jenom by mě zajímalo, kdo z nich jsou nevinní. Teď je ticho, klid… Dukla je ve druhé lize a Líšeň (Artis Brno - pozn. red.) nahoře. Podle mého neprávem, nemá tam co dělat. Karviná je ve druhé lize a v klidu zbrojí. Nezbývá nám nic jiného, než se připravit a zkusit ji porazit.“
Co naznačila vaše generálka v Ústí nad Labem (2:2)? Je pro vás složité se po sestupu nastavit na nižší soutěž?
„Druhou ligu znám, takže pro mě určitě není těžké v hlavě na ni přepnout. Vím, co nás čeká, což mi potvrdil přípravný zápas v Ústí. Bude to boj o každý metr hřiště, budou rozhodovat detaily a defenziva. V Ústí jsme se spálili. Na hráče jsem byl tvrdý, protože všichni noví v kádru si musí uvědomit – Češi i cizinci, že hrajeme tak, abychom uspěli jako tým. Nic jiného mě nezajímá. Když to někdo nebude plnit a je mi jedno, odkud pochází a jakým jazykem mluví, v tomhle týmu prostě nebude.“
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Řada hráčů po sestupu z Dukly zamířila jinam, jaký odchod bolí nejvíc?
„Odešla spousta kvalitních hráčů: Čermák, Gilbert, Pourzitidis, Hunal, Kevin Milla… Čekal jsem to. Spadli jsme, většině z nich končily smlouvy a klub už nemá takové možnosti jako předtím. To je realita, s tím nic neuděláte. Většinu z nich jsme chtěli udržet. Opustili nás, protože chtěli odejít a chtěli hrát první ligu. To je mi jasné a chápu to. Naposledy odešel Gilbert, na chlapce byla nabídka z Baníku. Nevím, jestli mu slíbili dvakrát tolik, co měl v Dukle, ale je jasné, že nějaké peníze mu dali. To je logika věci.“
Nepokračuje ani Tomáš Pekhart, který ukončil kariéru a Marek Hanousek se vrátil do Polska…
„Pekhart mi říkal, že už ani nechtěl hrát, ale chtěl pomoct Dukle. Oukej, kariéra mu skončila. Hany dostal nabídku z Polska dělat trenéra u béčka Widzewu Lodž, v němž dřív hrával. Váží si ho tam, udělal v Polsku skvělou kariéru, proto mu nabídli funkci.“
Měl jste vy osobě rovněž návrhy z nejvyšší soutěže?
„Neměl. Mám smlouvu v Dukle a mým úkolem je připravit tým na to, abychom zvládali zápasy ve druhé lize a udělali všechno proto, abychom se rvali o nejvyšší příčky. Mrzí mě, že jsme spadli, to je jasné. Bylo víc zápasů, v nichž jsme to mohli zvládnout a zachránit se. Nebylo to o posledním kole s Baníkem. Zodpovědnost jde za mnou, byl jsem tam na jaře ve čtrnácti utkáních, měl jsem tým v rukách. Co mi to dalo? Každý zápas v naší první lize, která má vysokou kvalitu, je zkušenost a teď budu sbírat další zkušenosti.“
Mezi výrazné příchody do Dukly naopak patří exsparťan Matěj Hanousek, jenž posledních pět let strávil v Polsku, Řecku a Turecku. Co od něj očekáváte?
„Výborný fotbalista, trošičku déle mu bude trvat adaptovat se na naši soutěž, která je soubojová a běhavá. Jeho prostřednictvím k nám přišla zkušenost. Jedná se o profíka, což platilo po celou jeho kariéru.“