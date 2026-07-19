West o ambicích Karviné: V zimě si chceme říct, že jedeme na postup. Hrozí další odchody?
V Chance Lize skončili osmí a poprvé v historii vyhráli MOL Cup, jenže za týden otevřou novou sezonu ve druhé nejvyšší soutěži. Karvinský mančaft nese kruté následky za korupční aféru primátora Jana Wolfa. V létě z něj navíc odešlo nespočet hráčů včetně kouče Marka Jarolíma, kterého nahradil Roman West. Toho čeká premiéra na lavičce MFK za týden v Opavě. „Těším se, protože jsem tam rok a půl trénoval a hráli jsme baráž o postup do ligy,“ vzpomíná čtyřiačtyřicetiletý kouč.
Turbulentní přípravné období se karvinským fotbalistům povedlo. Z pěti zápasů vyhráli čtyři, padli jen na úvod s polskou Wislou Krakov. „Od utkání s ní jsme se někam posunuli,“ pochvaluje si Roman West, jehož mužstvo v generálce otočilo utkání s Ruchem Chorzów (2:1). Zaujal v ní ghanský stoper Sayibu Yakubu, jehož příchod z Finska by měl být definitivně hotový v pondělí.
Jak se vám jeho výkon zamlouval?
„Musím říct, že na to, že měl s námi jeden trénink a jedno předzápasové video, ve kterém jsme dělali rozbor soupeře, hrál fantasticky. Vyhrával hlavičkové souboje, měl dobrou rozehrávku, byl dobrý do defenzivy a zakládal útoky. Vlastně to byla trefa, kterou jsme v dané chvíli potřebovali. Ještě minulý týden hrál ve středu obrany jindy střední záložník a levý bek, takže stopery nemáme. Pro nás je to obrovská pomoc, takže jenom věřím, že výkon, který předvedl v generálce, ukáže i v mistrovském utkání. Něco jiného je příprava a soutěžní zápas.“
Co dále vám generálka ukázala?
„Myslím si, že jsme byli lepším týmem a měli jsme i více šancí zejména v prvním poločase, kdy jsme paradoxně 0:1 prohrávali. Nicméně jsme si tam vytvořili tři čtyři gólové situace a také další rychlé protiútoky do otevřené obrany. Měli jsme tam i nějaké momenty v šestnáctce, které jsme mohli lépe dohrát finální a předfinální přihrávkou. Ve druhém poločase už příležitostí ubylo, ale dokázali jsme vyrovnat na 1:1 a po gólu na 2:1 jsme tam ještě něco měli. Udělali jsme i nějakou chybu v rozehrávce, kterou soupeř mohl potrestat, ale celkově si myslím, že v utkání jsme byli lepším celkem a zaslouženě jsme vyhráli. Je cenné, že jsme to ze stavu 0:1 dokázali otočit.“
S přípravným obdobím jste teda spokojen?
„Výsledkově zcela určitě, i když ať už proti Michalovcům, Považské Bystrici nebo Ruchu jsme měli dát víc gólů. Šancí tam bylo hodně. Naše mužstvo je obrovsky talentované dopředu, individuálně i týmově. Kromě Wisly, která byla v daný moment extrémně silná, si dokázalo vytvořit příležitosti s každým. Sestava se pomaličku týden od týdne dostávala do nějaké zkušenosti a kvality. Jak jsem říkal, dopředu je to velmi dobré, což ve druhé lize budeme potřebovat. Obrany soupeřů tam musíme otevírat, dostávat se do šancí a dávat góly.“
Co vám naopak chybí?
„Bezpečí co se týče středního záložníka, který by držel organizaci hry směrem dozadu. Dále i jeden stoper, který by dirigoval hru a zbytkovou obranu, abychom to měli zajištěné. Zatím si myslím, že je to skoro sto procent dopředu, ale dozadu už takovou zodpovědnost nemáme.“
Když jste zmínil pozici stopera, s Ninem Miličem počítáte primárně tam? V minulé sezoně totiž převážně naskakoval jako levý obránce.
„Ono počítáme... Nám nic jiného nezbylo. Potřebovali jsme situaci řešit a zároveň jsme chtěli zůstat herní a fotbaloví odzadu, což právě od stoperů vychází. Bude nám k ničemu, když budeme mít šikovné a tvořivé střední záložníky a naopak stopery, kteří nebudou umět dát kolmou přihrávku. Pro nás bylo důležité to zachovat, proto hráli ve středu obrany Traoré a Milič. Chtěli jsme, aby byli na stoperech fotbalisté do mezihry a kombinace. Traoré tam vypadal v minulém zápase dobře, Milič v generálce taky. Pořád to jsou varianty. Navíc, jak jsme říkali, přišel Sayibu Yakubu, který vypadal dobře. Možná v týdnu ještě někdo dorazí, takže všechno si necháme projít hlavou, zhodnotíme si to u videa a uvidíme, v jakém složení v Opavě nastoupíme.“
Zmíněný Aboubacar Traoré v generálce stejně jako James Bello kvůli zranění nehrál. Stihnou první kolo?
„Traoré proti Ruchu měl hrát, ale na dopoledním rozcvičení říkal, že ho tahá lýtko, takže jsme se rozhodli ho raději pošetřit. A co se týče Bella? Když přišel, měl stehy na patě, které se mu sice vytáhly, ale pořád ho v kopačce bolí. Předtím běhal naboso, teď v teniskách, takže pevně věřím, že příští týden se už obuje do kopaček a do Opavy bude nachystaný jako žolík, který to může rozhodnout.“
Proti Ruchu chyběl i brankář Jakub Lapeš. Z jakého důvodu?
„Byl zraněný. To znamená, že měl týden volno, ale teď už zase začíná trénovat. Ještě uvidíme, pro co se do prvního kola rozhodneme.“
Jakmile jste mluvil po příchodu do Karviné poprvé, MFK byl ještě prvoligový. Až když bylo definitivně jasno, že budete hrát o patro níž, změnili jste něco v přípravě?
„Nezměnili jsme vůbec nic. My jedeme na plné kule, abychom se chystali na ligu. Každý den, každý trénink, každý týden... Všechno se snažíme dělat na maximum, abychom byli zápas co zápas úspěšní.“
Ambice tak máte postupové?
„Tvořil se zde nový tým, extrémně hodně silných a rozdílových hráčů odešlo. Během prvních kol chceme ještě mužstvo doplnit, protože zatím sice sestava vypadá dobře, ale kádr by to chtělo rozšířit, abychom měli konkurenční prostředí. Když se to doplnit povede, ambice budou ty nejvyšší. Chceme, abychom hráli pokud možno nahoře a po zimě si mohli říct, že jedeme na postup.“
Když jste nakousl možné příchody, je ještě ve hře, že někdo naopak odejde?
„Určitě. Už jsme nějakou selekci udělali, ale ta ještě bude. Pokud před prvním zápasem nebo ve druhém či třetím kole někoho přivedeme, zcela určitě bude muset někdo odejít.“
Co se týče důležitých hráčů typu Dennyho Samka, Roka Štormana, Ousmaneho Condého, Aboubacara Traorého nebo Kahuana Viniciuse, počítáte s nimi?
„Jsou to hráči, na kterých budeme a chceme stavět, ostatně stavěli jsme na nich už celou přípravu. Když měl někdo z nich nějaký zdravotní problém, tak nehrál, ale postupně se do toho dostával. Jsou to nosní a klíčoví hráči, kteří by mužstvo měli táhnout.“
Musíte s nimi pracovat o to víc, když ostatní jejich spoluhráči odešli? Nemají v hlavě, že taky je klub mohl pustit?
„Samozřejmě je to těžké, ale pokud taková situace přijde, s hráči se o tom bavíme. Není to jednoduché, protože právě tito kluci skončili osmí v lize, vyhráli pohár a místo Evropy tady najednou hrají druhou ligu. O některé je sice zájem, ale my ty kluky potřebujeme, pokud máme ambice hrát na čele. Jsou to hráči, kteří jsou nadstandardní, klíčoví a kteří tady budou dělat výsledky.“
Příchody:
Franko (návrat z host. Liptovský Mikuláš), Endl (návrat z host. Ružomberok), Kronus, Selnar (oba Zbrojovka Brno), Šašinka (Ružomberok), Bello (host. Plzeň), Pira (host. Baník)
Příchody v jednání:
Čičovský (Chrudim), Yakubu (Seinäjoki)
Odchody:
Fiala (návrat z host. Olomouc), Vallo (Banská Bystrica), Křišťan (?), Labík, Camara, Slončík (všichni návrat z host. Slavia), Ayaosi, Kačor (oba Slavia), Ezeh (Zbrojovka Brno), Boháč, Prebsl (oba Plzeň), Furaha (?), Skyba (Baník)
Předpokládaná sestava Karviné pro první utkání v Opavě:
Neuman – Chytrý, Yakubu, Milič, Fleišman – Štorman, Traoré – Condé, Samko, Kronus – Vinicius