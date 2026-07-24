Trenér Ústí Oulehla: Data? U nás pořád zvláštnost. Na Slovensku se hraje víc fotbal
Stojí před ním složitý úkol. Trenér David Oulehla (42) chce minimálně vyrovnat počin svého předchůdce Svatopluka Habance, který fotbalisty Ústí nad Labem dovedl v minulé sezoně na čtvrté místo druholigové tabulky. „Laťka je vysoko,“ říká kouč, který potřebuje uplatnit i herecký talent při natáčení humorných videí na klubové kanály. K úspěchu chce využít zkušenosti ze Slovenska i kouzla datové analytiky, která v Česku stále mnohde čelí nedůvěře. I proto tuzemskému fotbalu ve srovnání se světem ujíždí vlak.
Ústí přirovnává k Bodo/Glimt či k dalším severským celkům sázejícím na nové pojetí fotbalu postaveném na komunitě a psychologii. Klub začal sázet na zahraniční hráče a investuje do rozvoje datové analýzy, čímž se výrazně odlišuje od druholigové konkurence.
Oulehla má k ruce talentovaného kanadského asistenta Dominica Rajnu, který už v teenagerském věku působil ve Vancouveru, Podbrezové a Midtjyllandu. Vyjde sázka na moderní technologie? „Lidé nevědí, jak funguje fotbal na Západě, na data se u nás pořád dívají s despektem,“ tvrdí Oulehla.
Vyjma těch největších i řada prvoligových klubů teprve zakládá datová oddělení. Ve druhé lize je to úplná rarita, že?
„Máme španělského videoanalytika, na datech hodně pracujeme. Ve druhé lize to vůbec nebývá běžné. Proto jsem rád, že ústecký majitel na data slyší a je schopný analytiku financovat. Hráči prochází datovým skautingem, dlouhodobě je skautujeme. Ve finální fázi se výsledek ke mně dostaví a záleží na tom, jestli s tím výstupem souhlasím a zda hráče přivedeme, nebo ne. V zahraničí to podobně funguje, zatímco v Česku to stále považujeme za specifický proces. Řešíme ještě čtyři až pět hráčů, uvidíme, co se povede. Ještě bychom měli kádr doplnit.“
Jak podrobné statistiky vnímají hráči?
„Tohle je jen určitá část práce, kterou vycucnete a hráčům předáte jen potřebný vzorek. Data potřebujete zasadit do kontextu. Není to jen o nich, ale také o chemii v kabině. Je potřeba to mít vyvážené.“
A co chemie v trenérské kanceláři? K ruce máte kanadského asistenta se slovenskými kořeny i další nové pomocníky. Znali jste se?
„Jednoho z asistentů jsem už znal z minulosti, ale dosud jsme spolu nepracovali. Prvních čtrnáct dní bylo složitých, abychom se na sebe napojili.“
Při angažmá v Jihlavě jste byl chválený za nejlepší presink v soutěži, pracoval jste i ve skromných podmínkách Varnsdorfu či ve Viktorii Žižkov. Naposledy jste však působil na Slovensku, máte o soutěži přehled?
„Druhou ligu znám, pořád jsem ji sledoval, stejně jako první českou. Vnímám, že oproti dřívějším letům Ústí udělalo určitý pokrok. Uvidíme, jak to bude fungovat, prvních pět kol ukáže, jak na tom jsme. O úspěchu vždy rozhodují výsledky a pan Habanec tady odvedl kus dobré práce, takže laťka je vysoko. Udělám všechno proto, abychom na jeho práci navázali.“
Slovensko? Hraje se tam víc fotbal bez soubojů
Jaké to pro vás bylo ve Skalici, kde jste skončil v listopadu 2025?
„Slovenská liga jde nahoru kvalitou i marketingově. V Česku jsem slýchával, že druhá česká je kvalitnější než první slovenská liga, což mohu naprosto vyloučit a vyvrátit. Na Slovensku se hraje velmi kvalitní a náročná soutěž s dobrými hráči. Byla to pro mě vynikající zkušenost.“
Skalica patřila k outsiderům, dokázal jste ji však v první sezoně zachránit.
„Má zvláštní kouzlo, po podzimu na tom bývají špatně a pak se stejně zachrání. Přicházel jsem, když ztráceli na záchranu sedm bodů a podařilo se nám udržet. Výhodou ale bývalo, že v každé sezoně byl v lize jeden hodně slabý tým, který zůstal dole osamocený. Teď to už budou mít těžší a těžší, letos obzvlášť. Ale rád na ně vzpomínám. Zajímavé bylo, že jsem z českých trenérů na Slovensku zůstal poslední, ačkoli nás tam v té době bylo až osm. Ať už Smetana v Ružomberku, Straka v Banské Bystrici a následně v Košicích nebo Skuhravý v Podbrezové a také Košicích. Teď jsou v Ružomberku Tomáš Hübschman s Jaroslavem Köstlem.“
Může se česká liga Slovenskem inspirovat? Emil Rilke, dvojnásobný ligový šampion se Žilinou, mi říkal, že se mu tam kopalo lépe než v Česku.
„Hraje se tam víc fotbal bez soubojů, i v běžeckých datech tamní soutěž vychází o nějakých pětadvacet procent níž oproti české. Některým fotbalovějším hráčům to může vyhovovat. Česká první i druhá liga jsou intenzivnější, soubojové. Co naběháte ve vysokých objemech u nás, je na Slovensku v tomto ohledu slabší. Nevím proč.“
Jakou reklamu je pro slovenskou ligu Yaya Touré?
„Mega jméno. Četl jsem slovenská média, hodně ho chválí. Jsem na něj zvědavý. Jenže se vší úctou, pokud trefíte hráče a dáte tomu základní řád, Slovan je natolik kvalitativně odstřelen od ostatních týmů, že s ním nejde nevyhrát ligu.“
Jak na vás působil Vladimír Weiss starší? Pro ostrá slova nikdy nešel daleko…
„Perfektní chlap. Mám ho rád, přestože vím, že je trochu kontroverzní. Nad nikoho se nepovyšoval, ani nad ostatní trenéry. Čím jsou na Slovensku starší trenéři a něco dokázali, chovají se slušně.“