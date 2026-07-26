Dukla vstoupila do druhé ligy vítězně, pozdní otočka Ústí. Béčko Slavie remizovalo s Příbramí
Fotbalisté pražské Dukly po sestupu z nejvyšší soutěže zahájili sezonu druhé ligy domácím vítězstvím 2:0 nad Českou Lípou. Kladno prohrálo 1:2 v Ústí nad Labem, ze tří nováčků tak bodoval pouze Třinec remízou 1:1 v Prostějově. Táborsko hrálo 0:0 v Kroměříži, Jihlava gólem slovinského obránce Vita Štrakla z 90. minuty udolala doma 1:0 Žižkov. Slavia B remizovala s Příbramí 2:2.
Ve všech pátečních zápasech byl nerozhodný poločasový stav. Na Julisce poslal Duklu do vedení v 67. minutě Schánělec a v závěru přidal pojistku Tessilimi. Oba hráči skórovali při svém soutěžním debutu za klub.
Kladno v Ústí nad Labem vedlo po Jurčenkově penaltě. Ještě do poločasové pauzy vyrovnal Černý a v 89. minutě rozhodl střelou z otočky belgický záložník Idumbo-Muzambo.
Divoký závěr byl k vidění v Prostějově. V 87. minutě vedli domácí po Kadlecově ráně zpoza vápna, ve čtvrté minutě nastavení ale zajistil Třinci bod Abdoulkarim.
Slávistická rezerva remizovala s Příbramí 2:2. Hosté po 21 minutách vedli 2:0, Pražané ale na Žižkově, kde od nové sezony hrají své domácí zápasy, na přelomu poločasů srovnali.
Příbram poslal v šesté minutě do vedení Málek, který bezpečně proměnil penaltu nařízenou za ruku ve vápně. Ve 21. minutě hlavou zvýšil Krulich, ale hosté nadějný náskok neudrželi. V první minutě nastavení snížil bývalý kapitán české reprezentace Suchý a čtyři minuty po změně stran vyrovnal technickou střelou sedmnáctiletý norský útočník Cedergren.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Ústí
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Jihlava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|4
Příbram
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|5
Slavia B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|6
Třinec
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|7
Prostějov
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|8
Kroměříž
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|9
Táborsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|10
Vlašim
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11
Karviná
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Baník B
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Opava
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Kladno
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Žižkov
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|16
Č. Lípa
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup