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Dukla vstoupila do druhé ligy vítězně, pozdní otočka Ústí. Béčko Slavie remizovalo s Příbramí

Fotbalisté Slavie B remizovali s Příbramí 2:2
Fotbalisté Slavie B remizovali s Příbramí 2:2Zdroj: SK Slavia Praha
Hráči pražské Dukly
Úvodní duel sezony druhé nejvyšší fotbalové soutěže mezi Jihlavou a Viktorkou Žižkov
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ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalisté pražské Dukly po sestupu z nejvyšší soutěže zahájili sezonu druhé ligy domácím vítězstvím 2:0 nad Českou Lípou. Kladno prohrálo 1:2 v Ústí nad Labem, ze tří nováčků tak bodoval pouze Třinec remízou 1:1 v Prostějově. Táborsko hrálo 0:0 v Kroměříži, Jihlava gólem slovinského obránce Vita Štrakla z 90. minuty udolala doma 1:0 Žižkov. Slavia B remizovala s Příbramí 2:2.

Ve všech pátečních zápasech byl nerozhodný poločasový stav. Na Julisce poslal Duklu do vedení v 67. minutě Schánělec a v závěru přidal pojistku Tessilimi. Oba hráči skórovali při svém soutěžním debutu za klub.

Kladno v Ústí nad Labem vedlo po Jurčenkově penaltě. Ještě do poločasové pauzy vyrovnal Černý a v 89. minutě rozhodl střelou z otočky belgický záložník Idumbo-Muzambo.

Divoký závěr byl k vidění v Prostějově. V 87. minutě vedli domácí po Kadlecově ráně zpoza vápna, ve čtvrté minutě nastavení ale zajistil Třinci bod Abdoulkarim.

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Slávistická rezerva remizovala s Příbramí 2:2. Hosté po 21 minutách vedli 2:0, Pražané ale na Žižkově, kde od nové sezony hrají své domácí zápasy, na přelomu poločasů srovnali.

Příbram poslal v šesté minutě do vedení Málek, který bezpečně proměnil penaltu nařízenou za ruku ve vápně. Ve 21. minutě hlavou zvýšil Krulich, ale hosté nadějný náskok neudrželi. V první minutě nastavení snížil bývalý kapitán české reprezentace Suchý a čtyři minuty po změně stran vyrovnal technickou střelou sedmnáctiletý norský útočník Cedergren.

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#TýmZVRPSkóreB
1Dukla11002:03
2Ústí11002:13
3Jihlava11001:03
4Příbram10102:21
5Slavia B10102:21
6Třinec10101:11
7Prostějov10101:11
8Kroměříž10100:01
9Táborsko10100:01
10Vlašim00000:00
11Karviná00000:00
12Baník B00000:00
13Opava00000:00
14Kladno10011:20
15Žižkov10010:10
16Č. Lípa10010:20
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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