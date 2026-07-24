Předplatné

Dukla vstoupila do druhé ligy vítězně, pozdní otočka Ústí. Nováček z Třince bodoval

Hráči pražské Dukly
Hráči pražské DuklyZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Po letní pauze se v Česku o víkendu vrací na scénu klubový fotbal, pěti zápasy se dnes rozběhl program druhé ligy. Pražská Dukla, která do soutěže sestoupila z Chance Ligy, na úvod přetlačila nováčka Českou Lípu dvěmi brankami z druhé půle 2:0. Další „český“ nováček Kladno prohrál v Ústí nad Labem 2:1, Třinec po postupu z MSFL vybojoval bod za remízu 1:1 v Prostějově. Kroměříž remizovala s Táborskem a Jihlava porazila Žižkov. Všechny utkání sledoval web iSport v ONLINE přenosech.

Chance Národní Liga 2026/2027

LIVE
21Detail
LIVE
00Detail
LIVE
20Detail
LIVE
11Detail
LIVE
10Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů