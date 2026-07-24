Dukla vstoupila do druhé ligy vítězně, pozdní otočka Ústí. Nováček z Třince bodoval
Po letní pauze se v Česku o víkendu vrací na scénu klubový fotbal, pěti zápasy se dnes rozběhl program druhé ligy. Pražská Dukla, která do soutěže sestoupila z Chance Ligy, na úvod přetlačila nováčka Českou Lípu dvěmi brankami z druhé půle 2:0. Další „český“ nováček Kladno prohrál v Ústí nad Labem 2:1, Třinec po postupu z MSFL vybojoval bod za remízu 1:1 v Prostějově. Kroměříž remizovala s Táborskem a Jihlava porazila Žižkov. Všechny utkání sledoval web iSport v ONLINE přenosech.