Karviná selhala v Opavě! Ústecká otočka, nováček z Třince bodoval. Dukla začala vítězně
Před více než dvěma tisícovkami diváků padla Karviná v Opavě a po administrativním pádu do druhé ligy poznala, že to v Chance Národní lize nebude mít snadné. Naopak pražská Dukla po sestupu z nejvyšší soutěže zahájila sezonu vítězstvím 2:0 nad Českou Lípou. Kladno prohrálo 1:2 v Ústí nad Labem, ze tří nováčků tak bodoval pouze Třinec remízou 1:1 v Prostějově. Táborsko hrálo 0:0 v Kroměříži, Jihlava udolala doma 1:0 Žižkov. Slavia B remizovala s Příbramí 2:2, stejným výsledkem skončilo utkání mezi rezervou Baníku a Vlašimí.
Ve všech pátečních zápasech byl nerozhodný poločasový stav. Na Julisce poslal Duklu do vedení v 67. minutě Schánělec a v závěru přidal pojistku Tessilimi. Oba hráči skórovali při svém soutěžním debutu za klub.
Kladno v Ústí nad Labem vedlo po Jurčenkově penaltě. Ještě do poločasové pauzy vyrovnal Černý a v 89. minutě rozhodl střelou z otočky belgický záložník Idumbo-Muzambo.
Divoký závěr byl k vidění v Prostějově. V 87. minutě vedli domácí po Kadlecově ráně zpoza vápna, ve čtvrté minutě nastavení ale zajistil Třinci bod Abdoulkarim.
Slávistická rezerva remizovala s Příbramí 2:2. Hosté po 21 minutách vedli 2:0, Pražané ale na Žižkově, kde od nové sezony hrají své domácí zápasy, na přelomu poločasů srovnali.
Příbram poslal v šesté minutě do vedení Málek, který bezpečně proměnil penaltu nařízenou za ruku ve vápně. Ve 21. minutě hlavou zvýšil Krulich, ale hosté nadějný náskok neudrželi. V první minutě nastavení snížil bývalý kapitán české reprezentace Suchý a čtyři minuty po změně stran vyrovnal technickou střelou sedmnáctiletý norský útočník Cedergren.
Rezerva Baníku musela ve Vítkovicích proti Vlašimi dvakrát dotahovat ztrátu. Za hosty se pokaždé střelecky prosadil Hrubeš, domácí nicméně v obou případech do několika minut našli odpověď. Vlašim s ostravským „béčkem“ bodovala po sérii tří porážek.
Karviná vstoupila do sezony porážkou 0:2 ve slezském derby v Opavě. Hosté dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleišmana. Trenér Svatopluk Habanec zažil vítěznou soutěžní premiéru na lavičce Opavy. Skóre těsně před přestávkou otevřel Lacík, pojišťovací trefu v přesilovce zařídil Čejka.
Na tribuny dorazilo 2 059 fanoušků, o pět více než na Dukle proti České Lípě, jednalo se proto o návštěvu kola.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Opava
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Jihlava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|4
Ústí
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
Baník B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|6
Příbram
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|7
Slavia B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|8
Vlašim
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|9
Prostějov
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
Třinec
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|11
Kroměříž
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|12
Táborsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|13
Kladno
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Žižkov
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|15
Č. Lípa
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|16
Karviná
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
- Přímý postup
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