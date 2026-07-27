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ONLINE: Opava - Karviná 1:0. Exligistu drží Neuman, před pauzou ho překonal Lacík

Denny Samko z Karviné se snaží uniknout opavskému kapitánovi Lehoczkimu
Denny Samko z Karviné se snaží uniknout opavskému kapitánovi LehoczkimuZdroj: ČTK
Karvinský Vinicius dotírá na brankáře Ciupu
Fotbalisté Slavie B remizovali s Příbramí 2:2
Úvodní duel sezony druhé nejvyšší fotbalové soutěže mezi Jihlavou a Viktorkou Žižkov
Hráči pražské Dukly
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ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
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Program úvodního kola druhé ligy uzavírá pondělní zajímavý zápas Opavy s Karvinou. Kdo zvládne lépe regionální derby a také duel dvou celků zapojených v korupční kauze? ONLINE přenos sledujte od 18.00 na iSportu. Pražská Dukla po sestupu z nejvyšší soutěže zahájila sezonu vítězstvím 2:0 nad Českou Lípou. Kladno prohrálo 1:2 v Ústí nad Labem, ze tří nováčků tak bodoval pouze Třinec remízou 1:1 v Prostějově. Táborsko hrálo 0:0 v Kroměříži, Jihlava udolala doma 1:0 Žižkov. Slavia B remizovala s Příbramí 2:2, stejným výsledkem skončilo utkání mezi rezervou Baníku a Vlašimí.

Chance Národní Liga 2026/2027

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Ve všech pátečních zápasech byl nerozhodný poločasový stav. Na Julisce poslal Duklu do vedení v 67. minutě Schánělec a v závěru přidal pojistku Tessilimi. Oba hráči skórovali při svém soutěžním debutu za klub.

Kladno v Ústí nad Labem vedlo po Jurčenkově penaltě. Ještě do poločasové pauzy vyrovnal Černý a v 89. minutě rozhodl střelou z otočky belgický záložník Idumbo-Muzambo.

Divoký závěr byl k vidění v Prostějově. V 87. minutě vedli domácí po Kadlecově ráně zpoza vápna, ve čtvrté minutě nastavení ale zajistil Třinci bod Abdoulkarim.

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Slávistická rezerva remizovala s Příbramí 2:2. Hosté po 21 minutách vedli 2:0, Pražané ale na Žižkově, kde od nové sezony hrají své domácí zápasy, na přelomu poločasů srovnali.

Příbram poslal v šesté minutě do vedení Málek, který bezpečně proměnil penaltu nařízenou za ruku ve vápně. Ve 21. minutě hlavou zvýšil Krulich, ale hosté nadějný náskok neudrželi. V první minutě nastavení snížil bývalý kapitán české reprezentace Suchý a čtyři minuty po změně stran vyrovnal technickou střelou sedmnáctiletý norský útočník Cedergren.

Rezerva Baníku musela ve Vítkovicích proti Vlašimi dvakrát dotahovat ztrátu. Za hosty se pokaždé střelecky prosadil Hrubeš, domácí nicméně v obou případech do několika minut našli odpověď. Vlašim s ostravským „béčkem“ bodovala po sérii tří porážek.

 

#TýmZVRPSkóreB
1Dukla11002:03
2Jihlava11001:03
3Ústí11002:13
4Baník B10102:21
5Příbram10102:21
6Slavia B10102:21
7Vlašim10102:21
8Prostějov10101:11
9Třinec10101:11
10Kroměříž10100:01
11Táborsko10100:01
12Karviná00000:00
13Opava00000:00
14Kladno10011:20
15Žižkov10010:10
16Č. Lípa10010:20
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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