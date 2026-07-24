ONLINE: Pěti zápasy startuje druhá liga. Dukla hostí Českou Lípu, v akci i další nováčci
Po letní pauze se v Česku o víkendu vrací na scénu klubový fotbal, už dnes se pěti zápasy rozbíhá program druhé ligy. Pražská Dukla, která do soutěže sestoupila z Chance Ligy, na úvod hostí Českou Lípu, postupujícího z ČFL. Další „český“ nováček Kladno hraje v Ústí nad Labem, Třinec se po postupu z MSFL na úvod představí v Prostějově. Jihlava vstupuje do sezony proti Žižkovu, Kromeříž čelí Táborsku. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte od 18.00 na iSportu.