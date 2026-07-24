V Karviné bublá další případ „Hašek“. Klub se ohradil proti konci Traorého, ozval se i Baník
Zdálo se, že Karviná už je z období legislativních peripetií pryč, začíná ale nová sága. Poté, co její obránce Aboubacar Traoré rozvázal s klubem smlouvu a podepsal v Baníku, MFK zuří, jednostranná výpověď fotbalisty údajně nesplnila podmínky kontraktu. Nyní musí být opatrní i v Baníku, i jim totiž v případě nasazení Traorého hrozí pokuta. „Baník postupoval v souladu s předpisy FAČR a FIFA," vzkázal však klub. Kolem hráče se tak bude řešit podobná kauza jako před lety u Martina Haška.
V první řadě – o co přesně šlo u Haška a jak to dopadlo? V roce 2020 odmítl český záložník odletět na soustředění se Spartou, chtěl si vynutit přestup. Když nedopadl, byl přeřazen do béčka, načež rozvázal s klubem smlouvu. Po dlouhých právních tahanicích rozhodla až CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž), že Hašek musí zaplatit Spartě přes 2 miliony korun na ušlých ziscích, původní verdikt od Sboru rozhodců FAČR (orgán, který řeší majetkové a jiné spory v rámci fotbalového prostředí) zněl dokonce 20 milionů korun.
Nyní do současnosti – jiný klub, jiný hráč, podobná situace. Karvinou po přeřazení do druhé ligy opustily opory, ale ne všechny. Řada hráčů z těch, kteří zůstali, se vidí na prvoligové úrovni včetně žádaného Slovince Roka Štormana, Dennyho Samka, Kahuana Viníciuse či právě defenzivního univerzála Traorého. Klub je ale neprodal. Karvinská liknavost ohledně jejich uvolnění však hráče z Pobřeží slonoviny podle všeho donutila podat výpověď. O pár dní později už pózoval v dresu Baníku.
Nyní se ozvala Karviná. „Klub zastává stanovisko, že jednostranná výpověď ze strany hráče nenaplnila smluvní podmínky ani požadavky předpisů FAČR pro zánik smluvního vztahu, a proto ji považuje za právně neúčinnou,“ stojí v prohlášení na webových stránkách.
Co hrozí Baníku?
Klub může mít právem nabito. Pokud sám nijak neporušil hráčovu smlouvu, jednostranná výpověď bude postrádat to, čemu se říká „spravedlivý důvod“. Pak by mohl opravdu uspět u FAČR se zrušením výpovědi. Karviná navíc vyslala i jasný vzkaz směrem k Baníku, se kterým má poslední roky vztahy přinejmenším problematické.
„Vzhledem k tomu, že smluvní vztah podle právního posouzení klubu nadále trvá, využije MFK Karviná dostupné právní prostředky proti postupu FAČR ohledně vyřazení původní smlouvy z evidence i následné registrace nové smlouvy hráče s jiným klubem. Zároveň se MFK Karviná důrazně ohrazuje proti přímému jednání jiných klubů s hráčem bez vědomí a souhlasu mateřského klubu, což považuje za porušení předpisů FAČR i FIFA.“
Co Baníku pod těmito výhružkami hrozí? Pokud by Sbor rozhodců FAČR usoudil, že s Traorém jednal ještě před výpovědí smlouvy (jak Karviná naznačuje), mohl by dojít k závěru, že ho Ostravané k tomuto činu jakkoliv instruovali či stimulovali. V tom případě by museli Karviné vyplatit společně s hráčem odškodné. Podle předpisů FIFA pak v případě dokázání viny hrozí i zákaz přestupů na dvě období. V případě Hašek platil pokutu pouze hráč, jelikož byla výpověď smlouvy pouze jeho iniciativou a jeho následný tým Würzburger Kickers ho podepsal jako volného hráče.
V případě, že by se Baník rozhodl Traorého v nejbližší době nasadit do zápasu a následně se ukázalo, že hráčovu registraci provázely procesní vady či neplatnost, ve hře jsou i další disciplinární postihy ze strany FAČR. Kolem situace musí našlapovat opatrně, byť sám klub je přesvědčen o tom, že neučinil žádné pochybení.
„Baník postupoval v souladu s předpisy FAČR a FIFA. Klub před několika týdny sice jednal o přestupu hráče, nicméně jednání byla na žádost MFK Karviná ukončena. Poté, co byla ze systému FAČR vymazána profesionální smlouva hráče Traoreho, byl Baník osloven agentem, zda by měl o hráče zájem. Po ověření skutečnosti, že hráč je skutečně veden v systému FAČR jako amatér, nabídl Baník hráči smlouvu. Baník měl možnost se seznámit s výpovědí hráče a podle právního stanoviska, které si nechal zpracovat, jsou ve výpovědi uvedeny relevantní důvody umožňující hráči tento postup,“ sdělil na dotaz Sportu ostravský tiskový mluvčí Marek Lorenc.