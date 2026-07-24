Šustr v trestu fandil do půl těla v kotli: Klidně půjdu znova! V Táborsku mě posadí k rybníku
Po známé kauze kritiky rozhodčích dostal Pavel Šustr na konci minulé sezony disciplinární trest na dva zápasy. Ten první si odbyl jak jinak než osobitým způsobem. V domácím zápase Dukly s Českou Lípou (2:0) sice přes hodinu z tribuny nervózně přihlížel střeleckému trápení svého týmu, ale po druhém góle burácel v kotli domácích fanoušků. Bez trička. „Jen jsem fandil, nijak jsem se snad neprohřešil,“ popisoval trenér po úspěšném vstupu do sezony.
Bude s ním legrace, to je jasné. Vysmátý Pavel Šustr si na tiskové konferenci dal záležet na tom, aby poděkoval dvěma novinářům, kteří na úvodní kolo druhé ligy dorazili. Pak se jal hodnotit výkon svého týmu: „Vážím si vítězství proti nováčkovi, který hrál s elánem. Šlo o to uhlídat jejich rychlé protiútoky a standardky. Sami jsme si standardkou pomohli a já cítil, že to z kluků pak spadlo. Bylo to těžké se vším všudy.“
Co premiéroví střelci Schnánělec a Tessilimi. Spokojenost?
„Tomáš je útočník, který se umí ve správný čas objevit na správném místě. Měl ještě další tři šance, minimálně dvě stoprocentní. Kdyby nedal gól, trochu by to jeho výkon znehodnotilo. Ale začal tím, co jsme od něj chtěli – odpracoval to, odpresoval, byl dobrý na míči. Jako útočník splnil svou roli. Tessilimi je rychlostní a brejkový typ. Kdyby si vzal normální kopačky s kolíky, dostal by se do lepších příležitostí. Příslib do budoucna.“
Jste v trestu a zápas jste strávil na tribuně, dokonce jste se pak objevil v kotli bez trička mezi fanoušky. Jak jste si to užil?
„Celý zápas jsem se samozřejmě snažil sledovat tak, abych odhalil to, co ostatní trenéři nemohou. Musím je pochválit, jak to zvládli – Kuba Harant či mladý Viktor Freisinger. Když jsem šel na tribunu, říkal jsem si, že když to bude v 85. minutě 2:0, půjdu tam do půl těla. Ať je nějaká legrace. Šlo se fandit. Když se něco řekne, tak se to má stát.“
Jak jste bojoval v tu chvíli s nervy? Petr Rada by si v trestu zápas tehdy asi takhle neužil...
„Vždy se na zápas nějak připravujete. My se na něj připravujeme dlouho, stejně tak na to, že nebudu na lavičce. Už jsem si to vyzkoušel v Ústí, byť tam jsem měl větší emoce. Ale tentokrát jsem cítil z realizáku takový klid a připravené varianty, kdyby se něco nedařilo, tak jsem věřil, že to zvládneme. Jistě, když nemůžete nic dělat, cítíte napětí. Ale co bych na té tribuně dělal? Řval? Nehledě na to, že nám přišlo vyjádření, že nesmím na hráče ani pořvávat. Takže jsem jen fandil Dukle, snad jsem se neprohřešil. Jel jsem jen: Dukla do toho! Nevím, co mi řeknou Brňáci...„ (směje se)
Zopakujete si to v dalším zápase?
„Nedělá mi problém si to zopakovat i v Táborsku. Ale tam by mě zajímalo, kam mě posadí. Tam je to všude blízko, tak mě možná posadí až k rybníku.“
Takhle z publika jste to možná nezaznamenal, ale na první druholigové kolo přišla solidní dvoutisícová návštěva...
„Měli jsme zprávy, že v předprodeji je zájem. Každý fanoušek bude dobrý. Když budeme hrát nahoře, věřím, že to bude lidi bavit. A budou chodit. Cítil jsem tam pozitivní atmosféru, byť se tam objevilo pár takových lidí... Byl tam se mnou pán, který mi řekl asi osmadvacet věcí, které mám dělat na tréninku. Pak se dvakrát vrátil, že si ještě na něco vzpomněl, tak to bylo takové úsměvné.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Jihlava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Ústí
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|4
Prostějov
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|5
Třinec
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|6
Kroměříž
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|7
Táborsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|8
Č. Lípa
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|9
Karviná
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Kladno
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Opava
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Baník B
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Příbram
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slavia B
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Vlašim
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Žižkov
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
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