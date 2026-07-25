Jsme parta nechtěných a odložených! Kouč Kladna o druhé lize i podpoře z Bayernu
Při obnovené druholigové premiéře po patnácti letech sahali fotbalisté Kladna v Ústí nad Labem minimálně po bodu. O ten přišli pozdním inkasovaným gólem v 89. minutě. A jejich trenér Zdeněk Hašek se zlobil, především na střídající hráče. „Bolí to hodně. Někteří svému výkonu nedali sto procent a jejich chyby pokazily výsledek. Holt hráče neznáte povahově. Charakter se ukáže, pokud chodíte do soubojů na krev,“ smutnil a zároveň vyslal vzkaz trenérům, kteří se zdráhají dávat prostor mladým fotbalistům.
Kladno po postupu ze třetí ligy prošlo rychlou letní obměnou. Aby bylo v Chance Národní Lize konkurenceschopné, prakticky rozprášilo dosavadní kádr. Z jarní sestavy zůstali v základní sestavě jen Hrubeš, Hudec a kapitán Pospíšil.
„Bolestivé to je pro hráče, kteří postup vykopali. Někteří skončí z pracovních důvodů, jelikož se rozhodli pro civilní zaměstnání, což vás tolik nemrzí, protože se takhle sami rozhodli. Další nepokračují, protože chcete přivést fotbalisty, kteří už druhou ligu hráli,“ zamyslel se Hašek.
„Říkám na rovinu, že jsme sestavili tým z hráčů, které nikde nechtěli. Mají přitom svou kvalitu, jen se někam nehodili systémově, nebo neměli takový vztah s trenérem. Není to o tom, že by byli špatní, ale teď po nich chceme, aby ukázali, že druhou ligu mají hrát,“ pokračuje bývalý kouč Viktorie Žižkov, jenž s Kladnem zažil v posledních letech rychlý vzestup z divize až do druhé nejvyšší soutěže.
Mezi zvučné importy patří kromě Dominika Gembického a enklávy z Chrudimi v čele s Martinem Tomlem rovněž Brazilec Marco Túlio a brankář Filip Nalezinek. Host ze Sparty naposledy chytal v Českých Budějovicích.
„Zranil se Daniel Spilka, který vychytal postup, praskl mu kloub pod malíčkem, což jsme museli vyřešit. Marco působil před delší dobou v Mladé Boleslavi a Karviné. Pak se dostal do zahraničí, následně působil v Izraeli. Už nám ho agent nabízel v zimě, ale báli jsme se toho. Nakonec šel do Záp, kde dával góly. Nyní jsme potřebovali zkušenost a získali ho,“ vysvětlil Hašek.
Naopak složitou pozici má David Emmanuel, zimní posila z Bayernu Mnichov. „Přišel z celosvětového projektu Bayernu, nabídli nám ho, aby se u nás zlepšoval a ještě nám na jeho výchovu dali peníze. Odehrál dobrou baráž v České Lípě, ale jinak se moc neprosadil. Teď by v kádru paběrkoval, reálně by měl hrát ještě třetí ligu, řešíme jeho hostování jinde,“ prozradil kladenský stratég.
Radši cizinec než český talent? Trenér se nesmí bát
Hašek současně vyzdvihl devatenáctiletého Filipa Růžičku zapůjčeného z Plzně. „Ve Viktorii hrál ČFL za rezervu, v létě byl v přípravě s jejím áčkem a odehrál těžké zápasy. Hned jsme viděli, že to je fotbalista. Hráči musí pracovat a rozvíjet svůj talent. Pak je to o tom, jestli dostanou šanci a o trenérech, kteří se nebudou, že udělají chybu,“ přemítal a podivil se nad cestou konkurentů, kteří ve druhé lize věří spíš cizincům.
„Je paradoxem, že zahraniční hráči jsou levnější než čeští. Nemyslím si, že to je správně. O zahraničního fotbalistu se zase musí někdo postarat, zajistit mu ubytování, takový klub musí být opravdu zajištěný a mít člověka, který podobné záležitosti bude zajišťovat,“ podivil se Hašek, který naráží na současné skromné kladenské podmínky.
Na prvoligovou éru z let 2006 - 2010 se moc ohlížet nechce, tehdy působil v klubu u dorostu. „Hezké období, ale jiná doba. Kladno koupilo druhou ligu od Neratovic a dostalo se výš. Trenérem byl Míra Koubek, asistenta mu dělal Honza Suchopárek. Přicházeli hráči a přebudoval se stadion, aby splňoval ligové podmínky,“ nostalgicky popsal.
„Chtěli bychom lidem přiblížit, že fotbal na Kladno patří taky, i když to je hokejové město, to je jasné a vždycky to tak bude. Ale i hokejisté se na nás přijdou podívat, vídám ve VIP pány Vejvodu, Müllera, zahlédl jsem i Honzu Nelibu, občas dorazí Pavel Patera.“