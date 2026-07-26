Majitel Ústí Kubáň se opřel do Habance: Nechtěl víc trénovat. Ve smlouvě měl mít, že...
V českém fotbale působí jako zjevení a pro ostré slovo nejde daleko. Majitel druholigového Ústí nad Labem Přemysl Kubáň dlouhodobě tvrdí, že fotbalisté mají příliš volného času a že v dlouhé čtyřměsíční zimní pauze je platí, přestože nehrají zápasy. Čerstvě odmítl patnáct milionů za útočníka Marcolina a břitce vysvětlil konec trenéra Svatopluka Habance.
Habanec dvakrát (2010, 2012) s Ústím vybojoval právo postupu do první ligy. Pro tamní fanoušky je legendou. O to větším překvapením bylo, když po čtvrtém místě v uplynulém ročníku Chance Národní ligy pláchl do Opavy.
Nyní přišel s vysvětlením majitel Viagemu Kubáň. „Chtěl jsem mu dát do smlouvy, že se bude muset hodně trénovat, on víc trénovat nechtěl. To byl hlavní důvod jeho odchodu, což si mohu dovolit říct,“ začal boss severočeského klubu.
„Už teď trénujeme mnohem víc než dřív, což byl můj základní požadavek na nový trenérský štáb. Skončili jsme sice čtvrtí, ale datově až osmí. Čtvrté místo bylo vyloženě o štěstí, to je dnes spočítatelné. V celé organizaci se chceme posunout. Jsem rád, že nyní máme realizák, který vyhovuje našemu nastavení. V souboji s bohatými lidmi v první lize, kam chceme v budoucnu směřovat, potřebujeme pracovat nadstandardně a efektivně. Z minima vytěžit maximum. Proto si myslím, že mámé správné požadavky,“ pokračoval šéf.
Nově ordinuje svým podřízeným na trávníku individuální tréninky, věc dnes už běžnou z hokeje či basketbalu.
„Všem mladým hráčům s potenciálem prodeje do 30 let chceme věnovat speciální péči,“ přitakává sportovní manažer Jakub Dobiáš, na kterého se snesl hněv fanoušků, s tím, že právě on měl odstřelit oblíbeného kouče Habance.
„Nabídli jsme mu novou smlouvu, k níž neměl připomínky. Poté, co v první den vypršela naše opce, zavolal, že má nabídku odjinud. Bylo to překvapení, ale je fakt, že zároveň jako klub míříme jiným směrem. Nechceme se spokojit, být v komfortu a říkat si, že nám to stačí. Pro pana Habance naše nastavení nebylo optimální s ohledem na to, jak chce pracovat, v tom byl největší rozpor. Chceme fanatičnost a zápal, proto jsme hledali blázna do fotbalu,“ nastínil Dobiáš v narážce na Habancova nástupce Davida Oulehlu.
Zisky z TV práv prohloubily díru mezi ligami
Bývalý Vrbův asistent v Baníku a naposledy kouč slovenské Skalice měl respektovat instalaci svých asistentů. „Trenéři si většinou sebou berou dva asistenty, trenéra brankářů a kondičáka. Podobný koncept mi přijde zastaralý a už tolik nefungující. Když se podívám na realizační tým Slavie, mají v něm úplně odlišné osobnosti s rozdílným viděním světa a fotbalu. Snažili jsme se o rozmanitost názorů a schopností,“ pokračoval Dobiáš.
Mecenáš Kubáň také chce rozšířit druholigovou soutěž, aby zamezil dlouhé zimní přestávce. „Za tři roky ve fotbale jsem pochopil, že je potřeba vyhrávat. Když vyhráváte, ostatní vás poslouchají. Fotbal je iracionální záležitost a hodnotí vás jako majitele podle výsledků jiných lidí, což jsou hráči. Řešil jsem to s několika týmy a všichni jsou pro rozšíření, dva kluby mi dokonce vyloženě daly mandát, abych jednání inicioval,“ tvrdí.
Kubáň současně vidí, jak zvýšení marketingových příjmů, například z televizních práv, vykopalo výkonnostní jámu mezi první a druhou ligou a jejich nepropustnost skrz baráž. „Distribuce peněz je 85 proti 15 procentům ve prospěch první ligy. Rozevřely se nůžky, to je problém. Nebýt toho, baráž by byla smysluplnější. V současném formátu hrát baráž téměř postrádá smysl,“ uzavřel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Jihlava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Ústí
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|4
Prostějov
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|5
Třinec
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|6
Kroměříž
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|7
Táborsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|8
Č. Lípa
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|9
Karviná
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10
Kladno
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Opava
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12
Baník B
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Příbram
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Slavia B
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Vlašim
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Žižkov
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup