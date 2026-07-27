Prohra Karviné v Opavě. Habanec se radoval a reagoval na Kubáně: Těším se do Ústí...
Tvrdě se srazili s realitou. Zatímco 20. května slavili v Hradci Králové triumf v MOL Cupu, o více než dva měsíce později kousali v Opavě první porážku v sezoně. Navíc jako čerstvě druholigoví. Karvinští fotbalisté pijí kalich hořkosti za korupční aféru primátora Jana Wolfa prakticky až do dna. „V přípravě se tým prezentoval jinak, ale znovu se ukázalo, že příprava je něco jiného než mistrovský zápas,“ povzdechl si kouč MFK Roman West po prohře 0:2.
Z jádra týmu, který v uplynulé sezoně vyválčil historický úspěch v domácím poháru a osmé místo v Chance Lize, zbyli jen brankáři Vladimír Neuman s Jakubem Lapešem, obránci Jan Chytrý, Nino Milič, Jiří Fleišman, záložníci Ousmane Condé, Denny Samko, Rok Štorman a útočník Kahuan Vinicius.
Ještě před pár dny k nim patřil i Aboubacar Traoré, jenž vypověděl smlouvu a upsal se ostravskému Baníku. Hrozí stejný scénář i u ostatních? „Je to samozřejmě velmi složité, protože hráčů odešlo hodně. Není to ojedinělý případ. Děláme maximum pro to, aby hráči byli na zápas nastaveni, ale je vidět, že je to zatím málo,“ zlobil se Roman West.
Karviná teď čelí jedné ráně za druhou. Rychle se musí vzchopit, protože už v pátek ji čeká domácí duel s Vlašimí. „Druhá liga není jednoduchá, protože se na vás všichni připraví. Pro ostatní týmy jste takový number one. Musíme předvést víc úsilí, teď jsem tam toho tolik neviděl,“ měl jasno.
Kvůli obvinění z ovlivňování zápasů šetří Etická komise i Opavu, které hrozí postih. Ve hře může být i odečet bodů. V týdnu výkonný ředitel SFC Filip Labuda uvedl, že komise klub dosud nekontaktovala. Opava naopak prostřednictvím právních zástupců přebrala iniciativu a komunikaci zahájila.
Super premiéra, chválil Habanec
„Co se týče řízení v této záležitosti, plně ho respektujeme, ale stále probíhá, takže nic nebudeme komentovat a ani předjímat závěr,“ hlásil Labuda. „Já jsem tady od toho, abych se staral o sportovní stránku. Jak už řekl Filip, i když vyšetřování začalo v březnu, teď nic neprobíhá. Nejsem ta správná osoba, abych to komentoval. Zajímám se o to, co se děje na hřišti,“ navázal kouč Svatopluk Habanec.
Opavští tak čekají, jaký verdikt přijde. Nic to nemění na faktu, že sezonu odstartovali skvěle. Ve slezském derby sekli 2:0 Karvinou, jejich góly měli na svědomí Barnabáš Lacík a Felix Čejka. V 65. minutě navíc předčasně mířil pod sprchy hostující kapitán Fleišman, což z tribuny bedlivě sledoval jeho někdejší spoluhráč Nemanja Kuzmanovič.
„Hráči pochopili, co se po nich chce a na hřišti to plnili. Byl to velice dobrý výkon. Super premiéra, ale hned potom je potřeba, abychom neměli nosánky nahoru, protože hrajeme už v pátek,“ připomněl Habanec.
Šestapadesátiletý kouč dorazil do Slezska v červnu po tříleté štaci v Ústí nad Labem. Ačkoliv dovedl Severočechy zpátky do druhé ligy a v ní dokonce ke čtvrtému místu, majitel Viagemu Přemysl Kubáň se k odchodu kouče vyjádřil bez zábran.
„Chtěl jsem mu dát do smlouvy, že se bude muset hodně trénovat, on ale víc trénovat nechtěl. To byl hlavní důvod jeho odchodu, což si mohu dovolit říct,“ líčil boss Ústeckých.
Co na to sám Habanec? „Těším se na zápas v Ústí nad Labem a také na tiskovou konferenci,“ uculil se.
Očima hráče
Vladimír Neuman, brankář Karviné: Nemyslím si, že to bylo v hlavách
„Rána je to velká, protože první zápas jsme chtěli vyhrát. Věděli jsme, že to v Opavě nebude jednoduché, tady se nikdy nehraje dobře. Mají dobré fanoušky, dobrou kulisu a celkově je Opava dobrým týmem. Tušili jsme, že budou důrazní, rychlí a budou na nás čekat, jenže my jsme neplnili to, co jsme plnit měli. Vytvořili jsme si prakticky jen jednu šanci, dobré to od nás prostě nebylo. Osa týmu je v Karviné pořád, zůstali tady dobří hráči, takže si nemyslím, že by to bylo v hlavách. Musíme udělat něco proto, aby se to příště nestalo. A jestli vnímáme, že jsme měli hrát Evropu a najednou ji nehrajeme? Už ne, je za námi pohár, je za námi první liga, Evropa… Teď jsme ve druhé lize, kde musíme dělat všechno pro to, abychom se vrátili zpátky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Opava
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Jihlava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|4
Ústí
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
Baník B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|6
Příbram
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|7
Slavia B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|8
Vlašim
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|9
Prostějov
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
Třinec
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|11
Kroměříž
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|12
Táborsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|13
Kladno
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Žižkov
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|15
Č. Lípa
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|16
Karviná
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup