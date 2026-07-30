Těžká premiérová sezona. S Baníkem jsem se vezl, přiznal talent Pira. Nakopne ho Karviná?
Po loňském odchodu Erika Prekopa do Slavie jej hodilo ostravské vedení do rozbouřené vody, v níž měl okamžitě plavat. Snadno to rozhodně nešlo. Jakub Pira, velký talent z béčka, se s fotbalovou první ligou sžíval v situaci, kdy se Baník trápil. Později na něj dolehl tlak a na jaře už tolik nenastupoval. Proto je nyní vděčný za hostování v Karviné. „Těžká začátečnická sezona,“ ohlížel se osmnáctiletý útočník za minulým ročníkem.
První soutěžní minuty za áčko Baníku zapsal Jakub Pira 28. srpna 2025 při domácí porážce s Celje v závěrečném předkole Konferenční ligy. Kvůli zranění Filipa Kubaly a odchodu Erika Prekopa do Slavie se v hierarchii tehdejšího kouče Pavla Hapala posunul zčistajasna výš. Po Ladislavu Almásim na druhé místo.
Nicméně brzy omarodil i jeho konkurent, a proto začal naskakovat pravidelně. V Chance Lize debutoval koncem srpna v Olomouci a o tři týdny později vsítil na hřišti Mladé Boleslavi svou premiérovou branku. Dokonce rovnou při prvním startu v základní sestavě.
Poté už to trochu drhlo. Pod Tomášem Galáskem talentovaný hroťák neskóroval a na jaře povětšinou jen naskakoval z lavičky. „Trošku jsem se s Baníkem vezl, měli jsme blbou sezonu. Pro mladého kluka to na rozjezd nebylo úplně ideální, takže teď se budu chtít rozehrát,“ líčil Pira.
„Bylo to i náročné na hlavu. Kdyby se nám dařilo na podzim, možná by to bylo lepší. Začátečnická sezona je těžká. Ale myslím si, že mě to do dalších let zocelilo. Musím říct, že takový tlak asi podle mě dlouho v kariéře nezažiju, takže mi to může jedině pomoct,“ navázal útočník.
Podobně mluvil i Luděk Mikloško. „Jako mladý hráč do toho skočil, ale bylo toho na něj moc. Myslím si, že ho to trošku semlelo. Závěr soutěže byl pro něj strašně těžký, když do utkání musel nastupovat v průběhu. Rval se, nikdo mu nemůže nic vytknout, pracoval opravdu velice dobře, ale jak jsem předpokládal, víc zápasů ve druhé lize mu ještě prospěje,“ uvedl šéf sportovního úseku FCB.
Moc se těším na zápas s béčkem Baníku
Při jednáních o transferu ukrajinského stopera Jevhenije Skyby se proto dohodl s druholigovou Karvinou na Pirově ročním hostování bez opce. „Karviná konkrétně o něj měla naprosto eminentní zájem. Pro nás bylo důležité najít řešení, které bude dávat smysl nejen v souvislosti s příchodem Jevhenije Skyby, ale především z pohledu Kubova dalšího vývoje,“ poznamenal Mikloško.
„Ve smlouvě máme ošetřeno, že pokud nebude mít určité smluvně dané vytížení, v zimě si ho můžeme stáhnout zpátky. Věříme, že je to krok, který mu pomůže udělat další významný posun v kariéře a v budoucnu z něj bude těžit i Baník,“ doplnil šéf Slezanů.
První start za Karvinou si Pira odbyl v pondělí v Opavě. Do utkání, v němž favorizované MFK padlo 0:2, naskočil na závěrečnou půlhodinu. V 69. minutě se protlačil do velké šance, jenže Condého centr do Ciupovy kasy nedostal.
V Karviné je zatím útočnou dvojkou, což se brzy může změnit. O Kahuana Viniciuse totiž intenzivně stojí Pardubice. Případný Brazilcův odchod by Pirovi mohl otevřít dveře do základní sestavy.
Ostatně v zelenobílém dresu se mu už v minulosti dařilo. „Byl jsem tady vlastně rok v sedmnáctce, vždycky se mi v Karviné líbilo. Jako soupeř jsem se tady rád vracel. Moc se třeba těším na zápas s béčkem Baníku. Mám tam spoustu kamarádů, takže doufám, že vyhrajeme,“ doplnil Pira.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Opava
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Jihlava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|4
Ústí
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
Baník B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|6
Příbram
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|7
Slavia B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|8
Vlašim
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|9
Prostějov
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
Třinec
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|11
Kroměříž
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|12
Táborsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|13
Kladno
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Žižkov
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|15
Č. Lípa
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|16
Karviná
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup