ONLINE: Táborsko hostí Duklu, Karviná hraje poprvé doma. Béčko Baníku čeká Kladno
Druhá nejvyšší fotbalová soutěž pokračuje pátečními předehrávkami. Druhé kolo Chance Národní Ligy nabídne hlavně šlágr Táborska, druhého celku loňského ročník, s pražskou Duklou. Karviná se po administrativním přesunu o soutěž níž poprvé představí před svými fanoušky, hostí Vlašim. Domácí premiéru si odbyde také Kladno, které přivítá rezervu Baníku. Přenosy včech duelů sledujte ONLINE na iSportu.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Opava
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Jihlava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|4
Ústí
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
Baník B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|6
Příbram
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|7
Slavia B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|8
Vlašim
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|9
Prostějov
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
Třinec
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|11
Kroměříž
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|12
Táborsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|13
Kladno
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Žižkov
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|15
Č. Lípa
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|16
Karviná
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
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