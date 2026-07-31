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ONLINE: Táborsko hostí Duklu, Karviná hraje poprvé doma. Béčko Baníku čeká Kladno

Dennyho Samka z Karviné brání Babacar Sy z Opavy
Dennyho Samka z Karviné brání Babacar Sy z OpavyZdroj: Jaroslav Ožana / ČTK
Rozhodčí Jan Machálek vylučuje Jiřího Fleišmana z Karviné
Trenér Karviné Roman West
Zleva Adam Čičovský z Karviné a Ondřej Lehoczki z Opavy
Zleva Michael Vladař z Opavy a Nino Milić z Karviné
Hráči Opavy se radují z gólu proti exligové Karviné
Karvinský Vinicius dotírá na brankáře Ciupu
Denny Samko z Karviné se snaží uniknout opavskému kapitánovi Lehoczkimu
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iSport.cz
Chance Národní Liga
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Druhá nejvyšší fotbalová soutěž pokračuje pátečními předehrávkami. Druhé kolo Chance Národní Ligy nabídne hlavně šlágr Táborska, druhého celku loňského ročník, s pražskou Duklou. Karviná se po administrativním přesunu o soutěž níž poprvé představí před svými fanoušky, hostí Vlašim. Domácí premiéru si odbyde také Kladno, které přivítá rezervu Baníku. Přenosy včech duelů sledujte ONLINE na iSportu.

Chance Národní Liga 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Dukla11002:03
2Opava11002:03
3Jihlava11001:03
4Ústí11002:13
5Baník B10102:21
6Příbram10102:21
7Slavia B10102:21
8Vlašim10102:21
9Prostějov10101:11
10Třinec10101:11
11Kroměříž10100:01
12Táborsko10100:01
13Kladno10011:20
14Žižkov10010:10
15Č. Lípa10010:20
16Karviná10010:20
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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