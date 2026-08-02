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Táborsko remizovalo s Duklou. Karviná poprvé bodovala, Necid se trefil za béčko Slavie

Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovalaZdroj: FK Dukla Praha
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dennyho Samka z Karviné brání Babacar Sy z Opavy
Rozhodčí Jan Machálek vylučuje Jiřího Fleišmana z Karviné
Trenér Karviné Roman West
Zleva Adam Čičovský z Karviné a Ondřej Lehoczki z Opavy
Zleva Michael Vladař z Opavy a Nino Milić z Karviné
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iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
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Fotbalisté Karviné v páteční předehrávce druhého kola Chance Národní Ligy porazili na domácím trávníku Vlašim 1:0. Stejným poměrem uspěl Žižkov proti Prostějovu, Kladno si poradilo s béčkem Ostravy a Příbram přehrála Opavu. Ve šlágru pak Táborsko v závěru smazalo náskok Dukly a uhrálo remízu 2:2.

Dukla, která v minulé sezoně sestoupila z nejvyšší soutěže, vedla o dvě branky po trefách Mikuše, náskok ale neudržela. V 87. minutě snížil Matějka a v 90. minutě vyrovnal Miška. Táborsko remizovalo i podruhé v ročníku, Dukla nenavázala na úvodní výhru s Českou Lípou.

Stoprocentní bilanci neudržela ani Opava. Jediný gól Příbrami vstřelil Málek, jenž se prosadil podruhé v ročníku.

Karviná po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků poprvé bodovala. O jejím vítězství nad Vlašimí rozhodl v 86. minutě Kronus.

Ústí navázalo na výhru nad Kladnem. Skóre na hřišti Hanácké Slavie v úvodu otevřel Do Marcolino, po hodině hry přidal gólovou pojistku Moulis.

Premiéru na domácím stadionu po návratu do druhé ligy má za sebou Třinec. Slezané hráli od 67. minuty o deseti bez vyloučeného Obucha, ale ani ve druhém kole stejně jako Vysočina neprohráli. Před týdnem remizovali v Prostějově. Jihlava znovu bodovala po vítězství nad Žižkovem.

Slávistické „béčko“ i ve druhém kole remizovalo, Česká Lípa si po úvodní porážce na stadionu Dukly připsala první bod v sezoně. Tabulku vede Ústí nad Labem, které jako jediné vyhrálo oba zápasy.

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#TýmZVRPSkóreB
1Ústí22004:16
2Dukla21104:24
3Jihlava21101:04
4Příbram21103:24
5Opava21012:13
6Kladno21012:23
7Žižkov21011:13
8Karviná21011:23
9Slavia B20203:32
10Táborsko20202:22
11Třinec20201:12
12Baník B20112:31
13Vlašim20112:31
14Prostějov20111:21
15Č. Lípa20111:31
16Kroměříž20110:21
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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