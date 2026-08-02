Táborsko remizovalo s Duklou. Karviná poprvé bodovala, Necid se trefil za béčko Slavie
Fotbalisté Karviné v páteční předehrávce druhého kola Chance Národní Ligy porazili na domácím trávníku Vlašim 1:0. Stejným poměrem uspěl Žižkov proti Prostějovu, Kladno si poradilo s béčkem Ostravy a Příbram přehrála Opavu. Ve šlágru pak Táborsko v závěru smazalo náskok Dukly a uhrálo remízu 2:2.
Dukla, která v minulé sezoně sestoupila z nejvyšší soutěže, vedla o dvě branky po trefách Mikuše, náskok ale neudržela. V 87. minutě snížil Matějka a v 90. minutě vyrovnal Miška. Táborsko remizovalo i podruhé v ročníku, Dukla nenavázala na úvodní výhru s Českou Lípou.
Stoprocentní bilanci neudržela ani Opava. Jediný gól Příbrami vstřelil Málek, jenž se prosadil podruhé v ročníku.
Karviná po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků poprvé bodovala. O jejím vítězství nad Vlašimí rozhodl v 86. minutě Kronus.
Ústí navázalo na výhru nad Kladnem. Skóre na hřišti Hanácké Slavie v úvodu otevřel Do Marcolino, po hodině hry přidal gólovou pojistku Moulis.
Premiéru na domácím stadionu po návratu do druhé ligy má za sebou Třinec. Slezané hráli od 67. minuty o deseti bez vyloučeného Obucha, ale ani ve druhém kole stejně jako Vysočina neprohráli. Před týdnem remizovali v Prostějově. Jihlava znovu bodovala po vítězství nad Žižkovem.
Slávistické „béčko“ i ve druhém kole remizovalo, Česká Lípa si po úvodní porážce na stadionu Dukly připsala první bod v sezoně. Tabulku vede Ústí nad Labem, které jako jediné vyhrálo oba zápasy.
Chance Národní Liga 2026/2027
Chance Národní Liga 2026/2027
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ústí
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2
Dukla
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|3
Jihlava
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|4
Příbram
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|5
Opava
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|6
Kladno
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|7
Žižkov
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|8
Karviná
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|9
Slavia B
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|10
Táborsko
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|11
Třinec
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|12
Baník B
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|13
Vlašim
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|14
Prostějov
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|15
Č. Lípa
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|16
Kroměříž
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
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