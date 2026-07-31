Táborsko v závěru smazalo náskok Dukly. Karviná přetlačila Vlašim, uspěl i Žižkov
Fotbalisté Karviné v páteční předehrávce druhého kola Chance Národní Ligy porazili na domácím trávníku Vlašim 1:0. Stejným poměrem uspěl Žižkov proti Prostějovu, Kladno si poradilo s béčkem Ostravy a Příbram přehrála Opavu. Ve šlágru pak Táborsko v závěru smazalo náskok Dukly a uhrálo remízu 2:2.
Podrobnosti připravujeme.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Příbram
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|3
Jihlava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|4
Opava
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|5
Ústí
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Kladno
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|7
Žižkov
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|8
Karviná
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|9
Táborsko
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|10
Kroměříž
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|11
Slavia B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|12
Třinec
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|13
Baník B
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|14
Vlašim
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|15
Prostějov
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|16
Č. Lípa
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
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