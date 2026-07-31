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Táborsko v závěru smazalo náskok Dukly. Karviná přetlačila Vlašim, uspěl i Žižkov

Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovalaZdroj: FK Dukla Praha
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dennyho Samka z Karviné brání Babacar Sy z Opavy
Rozhodčí Jan Machálek vylučuje Jiřího Fleišmana z Karviné
Trenér Karviné Roman West
Zleva Adam Čičovský z Karviné a Ondřej Lehoczki z Opavy
Zleva Michael Vladař z Opavy a Nino Milić z Karviné
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iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalisté Karviné v páteční předehrávce druhého kola Chance Národní Ligy porazili na domácím trávníku Vlašim 1:0. Stejným poměrem uspěl Žižkov proti Prostějovu, Kladno si poradilo s béčkem Ostravy a Příbram přehrála Opavu. Ve šlágru pak Táborsko v závěru smazalo náskok Dukly a uhrálo remízu 2:2.

Podrobnosti připravujeme.

Chance Národní Liga 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Dukla21104:24
2Příbram21103:24
3Jihlava11001:03
4Opava21012:13
5Ústí11002:13
6Kladno21012:23
7Žižkov21011:13
8Karviná21011:23
9Táborsko20202:22
10Kroměříž10100:01
11Slavia B10102:21
12Třinec10101:11
13Baník B20112:31
14Vlašim20112:31
15Prostějov20111:21
16Č. Lípa10010:20
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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