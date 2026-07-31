West měl po Opavě pohovory, další hráči Karviné na odchodu. Co mu řekl Samko?
Když hodinu před zápasem zveřejnila Karviná na sociálních sítích zahajovací jedenáctku pro utkání s Vlašimí (1:0), v posledních dvou větách jste si mohli přečíst: „Chybí potrestaný Jiří Fleišman a rovněž Kahuan Vinicius - ten si hledá nové angažmá. Za Karvinou totiž budou hrát pouze hráči, kteří chtějí oblékat dres MFK.“ Jasné, stručné, výstižné. Po pondělní porážce ve druhém kole Chance Národní Ligy 0:2 v Opavě měl kouč Roman West pohovory. Hráčů se ptal, jestli chtějí zůstat. Jaký byl výsledek?
Brazilský útočník Kahuan Vinicius se už připravuje s Pardubicemi, blízko k novým angažmá mají i záložník Rok Štorman a brankář Vladimír Neuman. „Vinicius je už z kádru pryč a v nejbližší době de facto i Štorman a Neuman, to se všechno uvidí. To jsou změny, které jsme udělali po Opavě. Odchody Neumana a Štormana by měly být blízko, ale je to v kompetenci klubu, agentů a hráčů,“ líčil trenér Roman West.
Pondělní krach v Opavě jej nebývale naštval. Někteří hráči, především ti, kteří v minulé sezoně vybojovali pro Karvinou triumf v MOL Cupu, nebyli v zápase hlavami. Proto přišly v průběhu týdne na řadu důrazné pohovory.
„Jediný hráč, který řekl, že dokud tady bude, bude za nás bojovat a hrát na maximum, je Denny Samko. Pokud se nepletu, ze složení, které tady bylo před přípravou, od Skyby, Prebsla, Boháče, Traorého, Viniciuse a dalších z minulé sezony, je tu teď jediný Samko,“ vyzdvihl West.
Zalátat díry po výrazném letním odlivu se pokusí i Radim Breite. Brzy sedmatřicetiletý záložník dorazil do MFK ve čtvrtek jako volný hráč. „Byl naší vymodlenou posilou, protože celou přípravu jsme hráli na tři střední ofenzivní záložníky, v podstatě na tři takové osmičky nebo desítky a nikdo nám nekryl záda. Vypadalo to strašně dobře dopředu, ale byly tam díry dozadu,“ ohlížel se West.
V Artisu mě nechtěli...
V pátečním druhém kole Chance Národní Ligy už Breite napomohl k vítězství 1:0 nad Vlašimí. „Bylo vidět, že s ním byla naše obrana pevnější. Soupeře jsme nepustili do žádných rychlých protiútoků. Poradili jsme si,“ pochvaloval si West.
Bývalý olomoucký kapitán dorazil do Slezska z brněnského Artisu, kde podepsal v zimě. „Tohle angažmá nevyšlo. V kariéře jsem nebyl zvyklý jít za půl roku pryč až na Teplice. Tehdy to nebylo tím, že jsem musel odejít, ale že jsem přestupoval, protože hrál Liberec poháry,“ vzpomínal Breite.
„Řešil jsem to strašně dlouho. Věděl jsem, že mě v Artisu nechtějí, a proto se to táhlo. Nechtěl jsem udělat stejně špatné rozhodnutí jako v zimě. Nakonec jsem zvolil Karvinou a snad jsem udělal dobře. Věřím, že týmu mám co dát a pomůžu mu,“ hlásil defenzivní záložník.
Ačkoliv s týmem absolvoval jen dva předzápasové tréninky, na place vydržel osmdesát minut. V Karviné je teď po Jiřím Fleišmanovi druhým nejstarším hráčem v jinak velmi mladém kádru. „Ať si každý říká, co chce, sezona to nebude jednoduchá. Karviná si zažila historický úspěch a vy místo toho, abyste hráli poháry, hrajete druhou ligu. Je logické, že to všechny mrzí. Je to pak strašně těžké,“ dodal Breite.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Příbram
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|3
Jihlava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|4
Opava
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|5
Ústí
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Kladno
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|7
Žižkov
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|8
Karviná
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|9
Táborsko
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|10
Kroměříž
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|11
Slavia B
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|12
Třinec
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|13
Baník B
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|14
Vlašim
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|15
Prostějov
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|16
Č. Lípa
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup