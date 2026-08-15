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Karviná nastřílela v České Lípě pět gólů, vysoké výhry slaví i Jihlava a Táborsko

Radost hráčů Karviné
Radost hráčů KarvinéZdroj: Facebook/MFK Karviná
Emotivní Tomáš Necid
Fotbalisté Dukly Praha slaví gól do sítě Kroměříže
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iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
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Fotbalová Chance Národní Liga pokračuje čtvrtým kolem, v sobotu byly na programu čtyři utkání. Karviná vyhrála v České Lípě vysoko 5:2 a vede neúplnou tabulku. Táborsko porazilo Opavu 3:0 a dostalo se na třetí místo. Příbram v závěru přišla o vítězství a remizovala s Prostějovem 2:2. Jihlava zvítězila v Kroměříži jasně 4:0. Už v pátek Dukla podlehla doma dvěma góly v závěru B-týmu Slavie 1:3 a poprvé v sezoně nebodovala. Nováček Kladno se s Vlašimí rozešlo nerozhodně 1:1.

 

V České Lípě padlo pět branek už v úvodním poločase. Domácí odpověděli na dva Pirovy góly, v závěru úvodního dějství však obstaral vítěznou trefu Selnar. Po změně stran si dal vlastní branku Havelka a na konci zápasu uzavřel skóre opět Selnar.

Táborsko udrželo neporazitelnost i v pátém soutěžním zápase sezony. Proti Opavě rozhodlo už v první půli zásluhou Havla a Kateřiňáka, jenž na konci zápasu stanovil konečný výsledek. Slezané od 54. minuty hráli bez vyloučeného Aidara. Opava zvítězila v jediném z úvodních čtyř kol.

Příbram v rozmezí 77. až 90. minuty předvedla obrat, v nastavení však vystřelil Prostějovu alespoň bod střídající Okeke. Středočeši v druhé lize stále nenašli přemožitele, Hanáci čekají na první výhru.

Kroměříž doma utrpěla debakl s Jihlavou a zůstala s jedním bodem poslední. Vysočina vedla o dvě branky už po 12 minutách díky trefám Lacka a Čermáka. V závěrečné čtvrthodině skórovali střídající hráči Labaran a Usman. Hosté vyhráli v druholigovém ročníku podruhé.

Kolaps Dukly

Dukla vedla na Julisce už od druhé minuty zásluhou Schánělce. Za Slavii po více než hodině hry srovnal střídající Necid, těsně před vypršením normální hrací doby dokonal obrat Kolísek a v nastavení přidal pojistku Belžík.

Kladno s Vlašimí jsou na pěti bodech. Hosty poslal do vedení po půlhodině Dordič, jenž skóroval ve druhém kole po sobě, za domácí srovnal Toml. Vlašim nezvítězila venku v druholigovém ročníku ani na třetí pokus. Kladno remizovalo 1:1 ve druhém kole po sobě.

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná43018:59
2Táborsko42207:38
3Slavia B42209:68
4Příbram42207:58
5Jihlava42116:27
6Ústí32107:47
7Dukla42117:57
8Vlašim41217:55
9Kladno41214:45
10Opava41123:54
11Žižkov31022:53
12Třinec30213:42
13Prostějov40224:62
14Č. Lípa40226:112
15Baník B30123:51
16Kroměříž40130:81
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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