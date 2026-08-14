Kolaps Dukly! Velkou otočku béčka Slavie nastartoval Necid. Remíza Kladna s Vlašimí
Fotbalisté Dukly ve čtvrtém kole podlehli doma dvěma góly v závěru B-týmu Slavie 1:3 a poprvé v druholigové sezoně nebodovali. Naopak hosté udrželi neporazitelnost. Nováček Kladno se s Vlašimí rozešlo nerozhodně 1:1.
Dukla vedla na Julisce už od druhé minuty zásluhou Schánělce. Za Slavii po více než hodině hry srovnal střídající Necid, těsně před vypršením normální hrací doby dokonal obrat Kolísek a v nastavení přidal pojistku Belžík. Tým trenéra Heidenreicha vystřídal dnešního soupeře v čele tabulky.
Kladno s Vlašimí jsou na pěti bodech. Hosty poslal do vedení po půlhodině Dordič, jenž skóroval ve druhém kole po sobě, za domácí srovnal Toml. Vlašim nezvítězila venku v druholigovém ročníku ani na třetí pokus. Kladno remizovalo 1:1 ve druhém kole po sobě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia B
|4
|2
|2
|0
|9:6
|8
|2
Ústí
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|3
Dukla
|4
|2
|1
|1
|7:5
|7
|4
Příbram
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|5
Karviná
|3
|2
|0
|1
|3:3
|6
|6
Vlašim
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|7
Táborsko
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|8
Kladno
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|9
Opava
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|10
Jihlava
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|11
Žižkov
|3
|1
|0
|2
|2:5
|3
|12
Třinec
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|13
Č. Lípa
|3
|0
|2
|1
|4:6
|2
|14
Baník B
|3
|0
|1
|2
|3:5
|1
|15
Prostějov
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Kroměříž
|3
|0
|1
|2
|0:4
|1
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