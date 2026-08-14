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Kolaps Dukly! Velkou otočku béčka Slavie nastartoval Necid. Remíza Kladna s Vlašimí

Emotivní Tomáš Necid
Emotivní Tomáš NecidZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Fotbalisté Dukly Praha slaví gól do sítě Kroměříže
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iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
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Fotbalisté Dukly ve čtvrtém kole podlehli doma dvěma góly v závěru B-týmu Slavie 1:3 a poprvé v druholigové sezoně nebodovali. Naopak hosté udrželi neporazitelnost. Nováček Kladno se s Vlašimí rozešlo nerozhodně 1:1.

Dukla vedla na Julisce už od druhé minuty zásluhou Schánělce. Za Slavii po více než hodině hry srovnal střídající Necid, těsně před vypršením normální hrací doby dokonal obrat Kolísek a v nastavení přidal pojistku Belžík. Tým trenéra Heidenreicha vystřídal dnešního soupeře v čele tabulky.

Kladno s Vlašimí jsou na pěti bodech. Hosty poslal do vedení po půlhodině Dordič, jenž skóroval ve druhém kole po sobě, za domácí srovnal Toml. Vlašim nezvítězila venku v druholigovém ročníku ani na třetí pokus. Kladno remizovalo 1:1 ve druhém kole po sobě.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia B42209:68
2Ústí32107:47
3Dukla42117:57
4Příbram32105:37
5Karviná32013:36
6Vlašim41217:55
7Táborsko31204:35
8Kladno41214:45
9Opava31113:24
10Jihlava31112:24
11Žižkov31022:53
12Třinec30213:42
13Č. Lípa30214:62
14Baník B30123:51
15Prostějov30122:41
16Kroměříž30120:41
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