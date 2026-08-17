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Fotbal v neděli ráno? Na Žižkově tradice! Fandí i Vémola a nová tribuna už příští sezonu

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Fotbal v neděli ráno? Na Žižkově tradice! Fandí i Vémola a nová tribuna už příští sezonu • Zdroj: iSport.cz
Fotbalisté Žižkova s rezervou Baníku prohráli 1:4
Fotbalisté Žižkova s rezervou Baníku prohráli 1:4
Fotbalisté Žižkova s rezervou Baníku prohráli 1:4
Fotbalisté Žižkova s rezervou Baníku prohráli 1:4
Fotbalisté Žižkova s rezervou Baníku prohráli 1:4
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Domácí zápasy v Praze na Žižkově startují vždy v neděli v 10.15. Fanoušci netradiční čas kvitují. Po fotbale hned nedělní oběd a celé odpoledne před sebou. Zvykli si i hráči. Štáb Ligy naruby tentokrát vyrazil na druholigový duel mezi domácí Viktorií a rezervou Baníku Ostrava. Nechybí kulinářské okénko, rozhovory s příznivci žižkovského fotbalu i s turisty z Německa. Dozvíte se co má společného Žižkov s Kolínem nad Rýnem, jak to vypadá s plány na rekonstrukci jižní tribuny i proč sem na fotbal chodí MMA zápasník Karlos Vémola.

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná43018:59
2Táborsko42207:38
3Slavia B42209:68
4Ústí42207:48
5Příbram42207:58
6Jihlava42116:27
7Dukla42117:57
8Vlašim41217:55
9Kladno41214:45
10Baník B41127:64
11Opava41123:54
12Třinec40313:43
13Žižkov41033:93
14Prostějov40224:62
15Č. Lípa40226:112
16Kroměříž40130:81
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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