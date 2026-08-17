Fotbal v neděli ráno? Na Žižkově tradice! Fandí i Vémola a nová tribuna už příští sezonu
Fotbal v neděli ráno? Na Žižkově tradice! Fandí i Vémola a nová tribuna už příští sezonu • Zdroj: iSport.cz
Domácí zápasy v Praze na Žižkově startují vždy v neděli v 10.15. Fanoušci netradiční čas kvitují. Po fotbale hned nedělní oběd a celé odpoledne před sebou. Zvykli si i hráči. Štáb Ligy naruby tentokrát vyrazil na druholigový duel mezi domácí Viktorií a rezervou Baníku Ostrava. Nechybí kulinářské okénko, rozhovory s příznivci žižkovského fotbalu i s turisty z Německa. Dozvíte se co má společného Žižkov s Kolínem nad Rýnem, jak to vypadá s plány na rekonstrukci jižní tribuny i proč sem na fotbal chodí MMA zápasník Karlos Vémola.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|2
Táborsko
|4
|2
|2
|0
|7:3
|8
|3
Slavia B
|4
|2
|2
|0
|9:6
|8
|4
Ústí
|4
|2
|2
|0
|7:4
|8
|5
Příbram
|4
|2
|2
|0
|7:5
|8
|6
Jihlava
|4
|2
|1
|1
|6:2
|7
|7
Dukla
|4
|2
|1
|1
|7:5
|7
|8
Vlašim
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Kladno
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|10
Baník B
|4
|1
|1
|2
|7:6
|4
|11
Opava
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|12
Třinec
|4
|0
|3
|1
|3:4
|3
|13
Žižkov
|4
|1
|0
|3
|3:9
|3
|14
Prostějov
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|15
Č. Lípa
|4
|0
|2
|2
|6:11
|2
|16
Kroměříž
|4
|0
|1
|3
|0:8
|1
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup