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ONLINE: Žižkov po odvolání trenéra hraje s Karvinou, Ústí doma vyzve Duklu

Radost hráčů Karviné
Radost hráčů KarvinéZdroj: Facebook/MFK Karviná
Fotbalisté Žižkova s rezervou Baníku prohráli 1:4
Fotbalisté Žižkova s rezervou Baníku prohráli 1:4
Fotbalisté Žižkova s rezervou Baníku prohráli 1:4
Fotbalisté Žižkova s rezervou Baníku prohráli 1:4
Fotbalisté Žižkova s rezervou Baníku prohráli 1:4
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iSport.cz
Chance Národní Liga
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Program fotbalové Chance Národní Ligy pokračuje pátým kolem. Hned šest utkání se hraje v pátek od 18.00. Žižkov již bez odvolaného trenéra Jindřicha Tichaie nastupuje v Karviné, Ústí nad Labem doma vyzve pražskou Duklu. Do akce jde i Opava, Vlašim či Táborsko. Dva zbylé zápasy jsou na programu v neděli, kdy B-tým Slavie hraje s Kroměříží a rezerva Baníku doma proti České Lípě. Všechny zápasy druhé ligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Chance Národní Liga 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná43018:59
2Táborsko42207:38
3Slavia B42209:68
4Ústí42207:48
5Příbram42207:58
6Jihlava42116:27
7Dukla42117:57
8Vlašim41217:55
9Kladno41214:45
10Baník B41127:64
11Opava41123:54
12Třinec40313:43
13Žižkov41033:93
14Prostějov40224:62
15Č. Lípa40226:112
16Kroměříž40130:81
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