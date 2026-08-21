V Česku je dobrý život, jen ta zima! Útočník Idumbo o Ústí, zájmu z ligy i bratrovi v Monaku
Zatímco Stanis Idumbo prošel akademií Ajaxu Amsterdam a po angažmá v Seville hraje momentálně francouzskou Ligue 1 za Monako, jeho starší bratr Franck se snaží dostat do velkého fotbalu přes Česko. „Je Boží milost, že jsem tady,“ vyznává se belgický útočník s konžskými kořeny, který v Ústí tvoří úderné duo s Gaboňanem Marcolinem.
Společně jsou postrachem druholigových obran. Jejich ofenzivní kvalita a přímočarost je na této úrovni až pozoruhodná, především zaujme Idumbova rychlost. Jako by spoluhráčům říkal: nakopni míč dopředu a já se postarám o zbytek. V úvodu nového ročníku Chance Národní ligy vstřelil již tři góly, zároveň sleduje svého sourozence, který se již prosadil do angažmá v jedné z top pěti lig.
Váš mladší bratr při debutu za Sevillu v lednu 2024 skóroval proti Barceloně, loni v létě podepsal pětiletý kontrakt s Monakem. Co říkáte na jeho cestu?
„Nesmírná hrdost! Je to samozřejmě můj mladší bratr, máme k sobě opravdu velmi blízko. Ani nemám slova, jakými bych popsal náš vztah. Jsem na něj hrdý. Na všechno, čeho dosáhl, protože to pro něj nebylo jednoduché. Musel tvrdě pracovat. A když vidím, kde se teď nachází… S celou rodinou si toho považujeme. Vidět ho v televizi v dresu Monaka, to mi dochází slova. Čerstvě odehrál oba zápasy v závěrečném předkole Konferenční ligy proti Górniku Zabrze i první ligový duel s Le Havre.“
Přitom v minulé sezoně se potýkal se zraněním, naopak teď to vypadá, že by mohl patřit do základní sestavy, v níž odehrál dosavadní všechny tři soutěžní zápasy.
„Měl problémy s ramenem, ale teď už je zpátky. Znovu začal trénovat s týmem a hrál v přípravných zápasech, nyní i v evropském poháru. Věřím, že ho čeká skvělá sezona.“
Přitom jeho konkurenti jsou Ansu Fati (dřív Barcelona, Brighton) či Aleksandr Golovin, pro kterého po příchodu z CSKA Moskva to bude v Monaku již devátá sezona. Aspoň, že skončil Paul Pogba, že?
„(úsměv) Je mladý. Když máte takové spoluhráče, kteří mají spoustu zkušeností, musíte se od nich učit. Musíte se ptát, učit se, užívat si to a dál tvrdě pracovat, protože on ty kvality má. Jinak by tam nebyl. Vědí, že je to hráč s velkými kvalitami. Pokud bude dál tvrdě pracovat, dostane své šance. A jsem si jistý, že to bude v pořádku. Už má za sebou start v Lize mistrů proti Manchesteru City. Voláme si skoro každý den. Každý den si píšeme. Jak jsem říkal, máme opravdu velmi dobrý vztah. Byli jsme si blízcí už od dětství, takže jsme vždycky byli spolu. Jezdíme spolu i na dovolenou, přeju mu jen to nejlepší.“
Bratři Stanis a Franck Idumbovi • Instagram @franck_idumbo9
Jste stejným typem hráčů? Také můžete hrát v útoku i na křídle.
„Ano, trochu. Máme podobné vlastnosti. On například velmi dobře dribluje. Je rychlý, opravdu hodně rychlý. Dokáže hrát také jako záložník, takže má tu poslední přihrávku, kterou může poslat útočníkům nebo útočícím hráčům. Máme tedy spoustu podobností, ale nejsme úplně stejní.“
Nicméně i vy v české druhé lize dokážete ukázat velkou rychlost….
„Cítím se dobře. Začátek sezony se mi osobně povedl. S trenérem mám také dobrý vztah a s kluky v kabině dobrou chemii. V Ústí působím už druhou sezonou, spoluhráči mě proto lépe znají. Fyzicky i psychicky to ladí. Pokud na tom budeme dobře týmově, pomůže to i mně.“
O Marcolinovi se mluví o údajném zájmu z první ligy, vy zůstáváte zatím trochu skrytý. Nevadí vám to?
„Každý má svou cestu a vlastní osud. Pokud mají některé kluby o Marcolina zájem, znamená to, že je to velmi dobrý hráč. A s tím souhlasím. Je velmi dobrý. Je pro nás důležitou zbraní. Já se ale teď budu soustředit hlavně na svůj fotbal, užívat si zápasy a snažit se týmu pomoct, jak jen to půjde. A pokud o mě budou mít kluby zájem, budu rád. Pokud ne, budu dál pracovat. Vnímám svůj progres i pokrok v klubu a v jeho fungování. Jsem tady už rok a za tu dobu jsem viděl velký posun. A také po psychické stránce je pro hráče dobré být v takovém prostředí a mít kolem sebe kvalitní hráče. Máme teď větší ambice a děláme všechno pro to, abychom jich dosáhli. Vidím, že se všichni posouváme.“
Ústí zavedlo individuální tréninky, pomáhají vám?
„Vytvářejí spoustu automatismů. Když jsem pak na hřišti, vím, co mám dělat, protože jsme to trénovali. Myslím, že to byl opravdu dobrý nápad, protože to týmu hodně pomáhá. Můžete vidět, že v prvních zápasech sezony jsme s Marcolinem a Černým dávali góly. Vytváříme si díky tomu spoustu nebezpečných situací. A netýká se to jen útoku, ale také zálohy a obrany. Zlepšují se i vazby s brankářem. Je to celý systém, víte? Dostávám od trenérů tipy a rady, kterých se snažím držet. Učím se rovněž ze svých chyb. Vím, že všechno nedělám dokonale.“
Vzpomínky na Belgii
Působil jste už ve zvučnějších klubech jako Bruggy, Gent, Mechelen, Leuven. Jak na to vzpomínáte?
„Měl jsem tu možnost hrát ve velkých belgických klubech, například v Gentu a Club Bruggy. To jsou v Belgii obrovská jména. Měl jsem tu čest tam hrát a pomohlo mi to stát se lepším hráčem. Vidím to i na svém vývoji – na způsobu, jakým hraju, jak se pohybuju a jak přemýšlím na hřišti. Všechno začalo už v dětství, když jsem tam byl, vyrůstal a učil se. Byla to skvělá zkušenost, protože mi pomáhá ještě dnes. Jsem za ty roky tam opravdu velmi vděčný. Je to moje cesta, pořád rostu a pořád se zlepšuju. V Leuvenu jsem nakoukl do první ligy, skvělá zkušenost. Sen? To je možná až příliš silné slovo, ale měl jsem to v hlavě od dětství. A bylo pro mě ctí, když jsem toho dosáhl, tehdy jsem byl na sebe hrdý a rodina na mě byla pyšná. To jsou momenty, na které nikdy nezapomenu, dodnes na to vzpomínám. Byly to základy, ze kterých čerpám i nyní.“
Proč jste si pro další rozvoj vybral Česko?
„Chtěl jsem něco nového. Celý život jsem hrál v Belgii a měl pocit, že některé věci jsou tam pro mě už trochu zavřené. Proto jsem si řekl, že bych měl zkusit něco jiného, kde budou ty dveře otevřenější. Ústí mi dalo příležitost a od prvního dne jsem viděl, že lidé tady ve mně něco vidí, což mi dodalo sebevědomí a motivaci. Dveře se mi otevřely a říkal jsem si, že když budu dál pracovat a zlepšovat se, že to může být dobré. Zůstávám pokorný, necítím se v Ústí jako hvězda, takhle mě vychovali rodiče. Snažím se zůstávat co nejvíce skromný, tvrdě pracovat a na hřišti se bavit. Je Boží milost, že jsem tady a že mám každý týden možnost hrát. Snažím si to užívat pokaždé, když stojím na hřišti. Pokud mohu dávat góly, driblovat a na góly přihrávat, jsem nejšťastnější člověk.“
Život je tady dobrý
V Ústí hraje celá řada cizinců, ale pořád asi převládají české zvyky. Jak to berete?
„Myslím, že je tady hlavně jiná mentalita. Je tu odlišná kultura a také jiní lidé. Není to stejné jako v Belgii. Ale fotbal je všude stejný. Mluvíme přece stejným fotbalovým jazykem. V tomto ohledu je tam hodně podobností. Zkušení hráči jsou tam od toho, aby pomáhali týmu a také mladším hráčům. Tak to funguje všude.“
Co život v Česku mimo fotbalu?
„Upřímně se mi tu líbí. V zimě je tady pro mě trochu moc zima, abych byl fér. V Belgii takovou zimu nemáme. Ale život je tady dobrý a pro mě docela jednoduchý, což mi vyhovuje. Nepotřebuji žádný zbytečný hluk a ruch. A tady v Ústí je to pro mě to pravé místo.“
A co reprezentace? S bratrem jste oba patřili do mládežnických výběrů Belgie.
„O tom je příliš brzy mluvit. Vím, kde se právě teď nacházím, a nemyslím si, že by o mě v tuto chvíli měli nějaký velký zájem. Jsem Belgičan, ale mohu reprezentovat i Kongo. To jsou moje země a jsem nesmírně hrdý na obě své identity. Pokud bych si měl vybrat Belgii, nebo Kongo, nebude to špatná volba.“
A co pověstné české pivo a holky, navíc v Ústí působí poměrně výrazné klubové moderátorky?
„Alkohol nepiju, takže nevím. A holky? Taky nevím, abych byl fér. Ale krásné holky jsou všude. Jídlo je v pohodě, ačkoli je hodně odlišné od belgického a od toho, jaké jím doma, protože jím hodně afrického jídla. Ale ani to české není vůbec špatné. Guláš jsem ochutnal a dobrý, na hřišti jsem měl dostatek energie.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|5
|4
|0
|1
|11:5
|12
|2
Slavia B
|5
|3
|2
|0
|13:7
|11
|3
Ústí
|5
|3
|2
|0
|10:5
|11
|4
Táborsko
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|5
Dukla
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|6
Příbram
|5
|2
|3
|0
|9:7
|9
|7
Jihlava
|6
|2
|1
|3
|7:6
|7
|8
Vlašim
|5
|1
|3
|1
|9:7
|6
|9
Prostějov
|5
|1
|2
|2
|7:7
|5
|10
Kladno
|5
|1
|2
|2
|5:7
|5
|11
Opava
|5
|1
|2
|2
|5:7
|5
|12
Č. Lípa
|5
|1
|2
|2
|7:11
|5
|13
Baník B
|5
|1
|1
|3
|7:7
|4
|14
Třinec
|5
|0
|4
|1
|5:6
|4
|15
Žižkov
|5
|1
|0
|4
|3:12
|3
|16
Kroměříž
|5
|0
|1
|4
|1:12
|1
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup