Slabé výsledky a vypadnutí ve Vsetíně. Kroměříž mění kouče, prý ji převezme Valachovič!
Vypadnutím z MOL Cupu na hřišti třetiligového Vsetína (1:2) končí provizorium na lavičce Kroměříže. Druholigový tým podle informací isport.cz už ve čtvrtek převezme nový kouč. Na profi scénu se má vrátit Milan Valachovič (58), známý hlavně z úspěšného působení v Líšni (dnešní Artis Brno)!
Zkušený Valachovič, který pracoval v Artisu krátce i po boku Pavla Vrby, po konci v Lanžhotě vedl od července v roli trenéra a sportovního manažera Znojmo. Ovšem nyní je připraven vyslyšet výzvu z vyšší soutěže.
Kroměříž má v tabulce jediný bod a v úterý prohrála ve druhém kole poháru ve Vsetíně, který je v MSFL po pěti kolech na nule. O důvod víc urychlit Valachovičův nástup.
Mužstvo po rezignaci Darka Šuškavčeviče dočasně koučoval asistent Peter Lipták, který také hodnotil porážku ve Vsetíně.
„Vzhledem k naší situaci je to pro nás těžký moment,“ povzdechl si po vyřazení. „Sice jsme vedli, herně jsme ale nepůsobili ideálním dojmem. Věřil jsem, že nám střídání pomůžou k lepší hře, větší aktivitě, abychom zápas dovedli do vítězného konce, ale bylo to spíše naopak. Věřili jsme, že to zvládneme, že se chytíme. Čekají nás tak další náročné dny,“ ulevil si.
Hlavní zodpovědnost od čtvrtka dostane na bedra Valachovič.
Vsetín, který hraje na podzim v azylu ve Lhotě, se naopak může těšit na příjezd prvoligového soupeře. „Bude to svátek, který tady dlouho nebyl. Klubu přeji co největší zážitek,“ vzkázal trenér Lukáš Pazdera, bývalý ligový obránce.