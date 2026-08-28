Dukla po dvou porážkách slaví, doma na Julisce zdolala Jihlavu
Fotbalisté Dukly v úvodním utkání šestého kola druhé ligy porazili Jihlavu 3:1 a v neúplné tabulce se posunuli na pátou příčku dva body za vedoucí Karvinou. Pražané uspěli po dvou porážkách v předchozích kolech se Slavií B a Ústím nad Labem. Vysočina je sedmá.
Dukle pomohly ke třetí výhře v ročníku dvě posily. Do branky se poprvé v druhé lize vrátil Bačkovský, který ukončil marné hledání jiného angažmá a prodloužil na Julisce smlouvu. Debut si pak odbyl Tomič, bývalý obránce Slavie v týdnu dorazil na hostování z Trnavy.
Domácí se ujali brzy vedení díky trefě Tessilimiho. Velkým smolařem zápasu byl jihlavský obránce Štětka, který si srazil do vlastní sítě další Tessilimiho střelu. Labaran ještě do přestávky snížil, ale Štětka v závěru druhého poločasu po Mikušově akci podruhé nasměroval míč za záda vlastního brankáře.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|5
|4
|0
|1
|11:5
|12
|2
Slavia B
|5
|3
|2
|0
|13:7
|11
|3
Ústí
|5
|3
|2
|0
|10:5
|11
|4
Táborsko
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|5
Dukla
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|6
Příbram
|5
|2
|3
|0
|9:7
|9
|7
Jihlava
|6
|2
|1
|3
|7:6
|7
|8
Vlašim
|5
|1
|3
|1
|9:7
|6
|9
Prostějov
|5
|1
|2
|2
|7:7
|5
|10
Kladno
|5
|1
|2
|2
|5:7
|5
|11
Opava
|5
|1
|2
|2
|5:7
|5
|12
Č. Lípa
|5
|1
|2
|2
|7:11
|5
|13
Baník B
|5
|1
|1
|3
|7:7
|4
|14
Třinec
|5
|0
|4
|1
|5:6
|4
|15
Žižkov
|5
|1
|0
|4
|3:12
|3
|16
Kroměříž
|5
|0
|1
|4
|1:12
|1
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup