Předplatné

ONLINE: Hraje se pět zápasů druhé ligy. Příbram hostí Karvinou, Táborsko - Ústí

Fotbalisté Karviné
Fotbalisté KarvinéZdroj: Web MFK Karviná
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Program 6. kola Chance Národní Ligy v sobotu pokračuje pěti zápasy. Nejzajímavější jsou duely Táborska s Ústím a Příbrami s Karvinou. Česká Lípa hostí Vlašim, v moravských soubojích vyzve Kroměříž Prostějov a Třinec béčko Baníku. Dukla v páteční předehrávce porazila Jihlavu 3:1. ONLINE přenosy z celého kola sledujte na iSportu.

Chance Národní Liga 2026/2027

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
31Detail

Dukle pomohly ke třetí výhře v ročníku dvě posily. Do branky se poprvé v druhé lize vrátil Bačkovský, který ukončil marné hledání jiného angažmá a prodloužil na Julisce smlouvu. Debut si pak odbyl Tomič, bývalý obránce Slavie v týdnu dorazil na hostování z Trnavy.

Domácí se ujali brzy vedení díky trefě Tessilimiho. Velkým smolařem zápasu byl jihlavský obránce Štětka, který si srazil do vlastní sítě další Tessilimiho střelu. Labaran ještě do přestávky snížil, ale Štětka v závěru druhého poločasu po Mikušově akci podruhé nasměroval míč za záda vlastního brankáře.

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná540111:512
2Slavia B532013:711
3Ústí532010:511
4Táborsko53208:311
5Dukla631211:910
6Příbram52309:79
7Jihlava62137:67
8Vlašim51319:76
9Prostějov51227:75
10Kladno51225:75
11Opava51225:75
12Č. Lípa51227:115
13Baník B51137:74
14Třinec50415:64
15Žižkov51043:123
16Kroměříž50141:121
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů