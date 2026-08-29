ONLINE: Hraje se pět zápasů druhé ligy. Příbram hostí Karvinou, Táborsko - Ústí
Program 6. kola Chance Národní Ligy v sobotu pokračuje pěti zápasy. Nejzajímavější jsou duely Táborska s Ústím a Příbrami s Karvinou. Česká Lípa hostí Vlašim, v moravských soubojích vyzve Kroměříž Prostějov a Třinec béčko Baníku. Dukla v páteční předehrávce porazila Jihlavu 3:1. ONLINE přenosy z celého kola sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2026/2027
Dukle pomohly ke třetí výhře v ročníku dvě posily. Do branky se poprvé v druhé lize vrátil Bačkovský, který ukončil marné hledání jiného angažmá a prodloužil na Julisce smlouvu. Debut si pak odbyl Tomič, bývalý obránce Slavie v týdnu dorazil na hostování z Trnavy.
Domácí se ujali brzy vedení díky trefě Tessilimiho. Velkým smolařem zápasu byl jihlavský obránce Štětka, který si srazil do vlastní sítě další Tessilimiho střelu. Labaran ještě do přestávky snížil, ale Štětka v závěru druhého poločasu po Mikušově akci podruhé nasměroval míč za záda vlastního brankáře.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|5
|4
|0
|1
|11:5
|12
|2
Slavia B
|5
|3
|2
|0
|13:7
|11
|3
Ústí
|5
|3
|2
|0
|10:5
|11
|4
Táborsko
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|5
Dukla
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|6
Příbram
|5
|2
|3
|0
|9:7
|9
|7
Jihlava
|6
|2
|1
|3
|7:6
|7
|8
Vlašim
|5
|1
|3
|1
|9:7
|6
|9
Prostějov
|5
|1
|2
|2
|7:7
|5
|10
Kladno
|5
|1
|2
|2
|5:7
|5
|11
Opava
|5
|1
|2
|2
|5:7
|5
|12
Č. Lípa
|5
|1
|2
|2
|7:11
|5
|13
Baník B
|5
|1
|1
|3
|7:7
|4
|14
Třinec
|5
|0
|4
|1
|5:6
|4
|15
Žižkov
|5
|1
|0
|4
|3:12
|3
|16
Kroměříž
|5
|0
|1
|4
|1:12
|1
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup