ONLINE: Ústí vede v Táborsku, Příbram ve šlágru přes oslabení porazila Karvinou
Program 6. kola Chance Národní Ligy v sobotu pokračuje pěti zápasy. Fotbalisté Ústí hrají v Táborsku, béčko Baníku v Třinci. Příbram ve šlágru porazila Karvinou 2:1, přestože dohrávala v desíti. Kroměříž porazila Prostějov a Česká Lípa vyhrála nad Vlašimí. Dukla v páteční předehrávce porazila Jihlavu 3:1. ONLINE přenosy z celého kola sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2026/2027
Karviná, která byla kvůli účasti v korupční kauze v létě přeřazena z první do druhé ligy, prožila velmi nepovedený týden. Ve středu coby obhájce MOL Cupu vypadla s outsiderem z Kozlovic z poháru a náladu si nespravila ani v Příbrami.
Slezané dokázali v úvodu rychle zareagovat na inkasovaný gól, od 74. minuty pak hráli přesilovku po vyloučení domácího Švestky, početní převahu ale hrubě nezvládli. Oslabený soupeř využil chybu v defenzivě a střídající Apea v 89. minutě překonal Lapeše. Příbram dál drží neporazitelnost v soutěži.
Také Česká Lípa rozhodla o vítězství 2:1 v samém závěru. S Vlašimí v první půli smazala jednobrankovou ztrátu a v 88. minutě jí vystřelil tři body pokusem k zadní tyči Dudl. Nováček soutěže po minulém premiérovém triumfu v druholigové sezoně podruhé za sebou zvítězil.
Dukle pomohly ke třetí výhře v ročníku dvě posily. Do branky se poprvé v druhé lize vrátil Bačkovský, který ukončil marné hledání jiného angažmá a prodloužil na Julisce smlouvu. Debut si pak odbyl Tomič, bývalý obránce Slavie v týdnu dorazil na hostování z Trnavy.
Domácí se ujali brzy vedení díky trefě Tessilimiho. Velkým smolařem zápasu byl jihlavský obránce Štětka, který si srazil do vlastní sítě další Tessilimiho střelu. Labaran ještě do přestávky snížil, ale Štětka v závěru druhého poločasu po Mikušově akci podruhé nasměroval míč za záda vlastního brankáře.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|6
|4
|0
|2
|12:7
|12
|2
Příbram
|6
|3
|3
|0
|11:8
|12
|3
Slavia B
|5
|3
|2
|0
|13:7
|11
|4
Ústí
|5
|3
|2
|0
|10:5
|11
|5
Táborsko
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|6
Dukla
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|7
Č. Lípa
|6
|2
|2
|2
|9:12
|8
|8
Baník B
|6
|2
|1
|3
|11:8
|7
|9
Jihlava
|6
|2
|1
|3
|7:6
|7
|10
Vlašim
|6
|1
|3
|2
|10:9
|6
|11
Prostějov
|6
|1
|2
|3
|8:9
|5
|12
Kladno
|5
|1
|2
|2
|5:7
|5
|13
Opava
|5
|1
|2
|2
|5:7
|5
|14
Třinec
|6
|0
|4
|2
|6:10
|4
|15
Kroměříž
|6
|1
|1
|4
|3:13
|4
|16
Žižkov
|5
|1
|0
|4
|3:12
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup