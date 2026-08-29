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ONLINE: Ústí vede v Táborsku, Příbram ve šlágru přes oslabení porazila Karvinou

Fotbalisté Příbrami ve šlágru druhé ligy porazili Karvinou 2:1
Fotbalisté Příbrami ve šlágru druhé ligy porazili Karvinou 2:1Zdroj: FK Příbram / X.com
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Fotbalisté Karviné
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ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
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Program 6. kola Chance Národní Ligy v sobotu pokračuje pěti zápasy. Fotbalisté Ústí hrají v Táborsku, béčko Baníku v Třinci. Příbram ve šlágru porazila Karvinou 2:1, přestože dohrávala v desíti. Kroměříž porazila Prostějov a Česká Lípa vyhrála nad Vlašimí. Dukla v páteční předehrávce porazila Jihlavu 3:1. ONLINE přenosy z celého kola sledujte na iSportu.

Chance Národní Liga 2026/2027

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Karviná, která byla kvůli účasti v korupční kauze v létě přeřazena z první do druhé ligy, prožila velmi nepovedený týden. Ve středu coby obhájce MOL Cupu vypadla s outsiderem z Kozlovic z poháru a náladu si nespravila ani v Příbrami.

Slezané dokázali v úvodu rychle zareagovat na inkasovaný gól, od 74. minuty pak hráli přesilovku po vyloučení domácího Švestky, početní převahu ale hrubě nezvládli. Oslabený soupeř využil chybu v defenzivě a střídající Apea v 89. minutě překonal Lapeše. Příbram dál drží neporazitelnost v soutěži.

Také Česká Lípa rozhodla o vítězství 2:1 v samém závěru. S Vlašimí v první půli smazala jednobrankovou ztrátu a v 88. minutě jí vystřelil tři body pokusem k zadní tyči Dudl. Nováček soutěže po minulém premiérovém triumfu v druholigové sezoně podruhé za sebou zvítězil.

Dukle pomohly ke třetí výhře v ročníku dvě posily. Do branky se poprvé v druhé lize vrátil Bačkovský, který ukončil marné hledání jiného angažmá a prodloužil na Julisce smlouvu. Debut si pak odbyl Tomič, bývalý obránce Slavie v týdnu dorazil na hostování z Trnavy.

Domácí se ujali brzy vedení díky trefě Tessilimiho. Velkým smolařem zápasu byl jihlavský obránce Štětka, který si srazil do vlastní sítě další Tessilimiho střelu. Labaran ještě do přestávky snížil, ale Štětka v závěru druhého poločasu po Mikušově akci podruhé nasměroval míč za záda vlastního brankáře.

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná640212:712
2Příbram633011:812
3Slavia B532013:711
4Ústí532010:511
5Táborsko53208:311
6Dukla631211:910
7Č. Lípa62229:128
8Baník B621311:87
9Jihlava62137:67
10Vlašim613210:96
11Prostějov61238:95
12Kladno51225:75
13Opava51225:75
14Třinec60426:104
15Kroměříž61143:134
16Žižkov51043:123
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