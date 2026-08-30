Slavia B - Opava 3:3. Černohorec dal dva góly, Příbram uspěla ve šlágru. Ústí první
Program 6. kola Chance Národní Ligy v neděli pokračuje dvěma zápasy. Béčko Slavie remizovalo s Opavou 3:3, odpoledne Kladno hostí Žižkov. Už v sobotu fotbalisté Ústí vyhráli 1:0 v Táborsku, béčko Baníku porazilo Třinec 4:1. Příbram ve šlágru zvítězila nad Karvinou 2:1, přestože dohrávala v desíti. Kroměříž porazila Prostějov a Česká Lípa vyhrála nad Vlašimí. Dukla v páteční předehrávce porazila Jihlavu 3:1. ONLINE přenosy z celého kola sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2026/2027
Ústí nad Labem pomohla k triumfu v Táboře velká chyba domácí obrany, kterou ve 38. minutě potrestal Idumbo-Muzambo. Belgický ofenzivní univerzál skóroval počtvrté v sezoně druhé ligy a osamostatnil se v čele tabulky kanonýrů. Táborsko, které v květnu neuspělo v baráži o nejvyšší soutěž, poprvé v novém ročníku prohrálo a na pátém místě tabulky ztrácí tři body na Ústí.
Rezerva Baníku Ostrava potvrdila, že se jí zatím více daří venku. Na stadionu soupeře podruhé za sebou zvítězila vysoko 4:1, slezské derby v Třinci rozhodla třemi góly už do poločasu. Domácí nováček soutěže jako poslední dál čeká na premiérové vítězství, na kontě má čtyři body za remízy.
Karviná, která byla kvůli účasti v korupční kauze v létě přeřazena z první do druhé ligy, prožila velmi nepovedený týden. Ve středu coby obhájce MOL Cupu vypadla s outsiderem z Kozlovic z poháru a náladu si nespravila ani v Příbrami.
Slezané dokázali v úvodu rychle zareagovat na inkasovaný gól, od 74. minuty pak hráli přesilovku po vyloučení domácího Švestky, početní převahu ale hrubě nezvládli. Oslabený soupeř využil chybu v defenzivě a střídající Apea v 89. minutě překonal Lapeše. Příbram dál drží neporazitelnost v soutěži.
Také Česká Lípa rozhodla o vítězství 2:1 v samém závěru. S Vlašimí v první půli smazala jednobrankovou ztrátu a v 88. minutě jí vystřelil tři body pokusem k zadní tyči Dudl. Nováček soutěže po minulém premiérovém triumfu v druholigové sezoně podruhé za sebou zvítězil.
Dukle pomohly ke třetí výhře v ročníku dvě posily. Do branky se poprvé v druhé lize vrátil Bačkovský, který ukončil marné hledání jiného angažmá a prodloužil na Julisce smlouvu. Debut si pak odbyl Tomič, bývalý obránce Slavie v týdnu dorazil na hostování z Trnavy.
Domácí se ujali brzy vedení díky trefě Tessilimiho. Velkým smolařem zápasu byl jihlavský obránce Štětka, který si srazil do vlastní sítě další Tessilimiho střelu. Labaran ještě do přestávky snížil, ale Štětka v závěru druhého poločasu po Mikušově akci podruhé nasměroval míč za záda vlastního brankáře.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ústí
|6
|4
|2
|0
|11:5
|14
|2
Slavia B
|6
|3
|3
|0
|16:10
|12
|3
Karviná
|6
|4
|0
|2
|12:7
|12
|4
Příbram
|6
|3
|3
|0
|11:8
|12
|5
Táborsko
|6
|3
|2
|1
|8:4
|11
|6
Dukla
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|7
Č. Lípa
|6
|2
|2
|2
|9:12
|8
|8
Baník B
|6
|2
|1
|3
|11:8
|7
|9
Jihlava
|6
|2
|1
|3
|7:6
|7
|10
Vlašim
|6
|1
|3
|2
|10:9
|6
|11
Opava
|6
|1
|3
|2
|8:10
|6
|12
Prostějov
|6
|1
|2
|3
|8:9
|5
|13
Kladno
|5
|1
|2
|2
|5:7
|5
|14
Třinec
|6
|0
|4
|2
|6:10
|4
|15
Kroměříž
|6
|1
|1
|4
|3:13
|4
|16
Žižkov
|5
|1
|0
|4
|3:12
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup