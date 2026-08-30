Medynského pobouřil trenér béčka Baníku. Kecy, že nehrajeme hezky... Co konec v Dukle?
Porazili Vlašim, ještě v nich ale rezonovala týden stará slova. V České Lípě byli poněkud v šoku ze slov trenéra béčka Baníku Roberta Pištěka, jenž po vzájemném utkání v minulém kole Chance Národní ligy po porážce s nováčkem pronesl ostrý vzkaz k soupeři. „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale to co tady hráli, to nikdy hrát nechci, to radši ani nebudu trénovat." Reakce? „Jsou to kecy," odpovídá kouč České Lípy Pavel Medynský (61).
V kabině se zpívaly oslavné pokřiky, pozdní gól Václava Dudla přinesl České Lípě první domácí vítězství ve druhé lize po skoro třiceti letech. Když sportovní ředitel klubu Jaroslav Bílek vyšel, vrátil se ještě k peprnému komentáři protivníka. „Přijde mi to od něj slaboučký. Ani nevím, jak se jmenuje. Hráli jsme na brejky, na šance to bylo tři tři. Nevím, na co si stěžoval."
V podobném duchu mluvil asistent Petra Mathausera, zkušený stratég Pavel Medynský. Zároveň se ohlédl za svým nedobrovolným koncem v tehdy ještě prvoligové Dukle.
Co říkáte na silná slova trenéra Baníku?
„Na to navážu: co je to hrát fotbal? Vždycky je nějaký úhel pohledu. Zvolili jsme taktiku, jaká je otrávila a vedla k úspěchu. Chci přece hrát fotbal, abych vyhrával. Jednou jsem poslouchal Fergusona z Manchesteru United, který řekl, že může spočítat na jedné ruce, kolik zápasů vyhráli a kolikrát z toho hráli hezky. Když vezmu tyhle Mourinha a další, tak co? Chceš trofeje, chceš vítězství, být nahoře. Tyhle s prominutím kecy o tom, jestli hrajeme hezky, nebo ne… Děláme body? Ano, děláme.“
Druhá výhra v řadě, po skalpu Vlašimi (2:1) jste po šesti kolech na osmi bodech. Panuje v klubu spokojenost?
„Myslím, že jde o velmi slušný počin vzhledem k tomu, že mužstvo hrálo před rokem třetí ligu. Sice ČFL vyhrálo, ale je vidět, že v zápasech se s druhou ligou ještě seznamujeme. Jsme nevyvážení, proti Vlašimi to bylo v prvním poločase hrozně nervózní, odevzdávali jsme jednoduše balony, hráli jsme hodně dozadu. Za píli a snahu jsme si ale výhru zasloužili, měli jsme víc brankových příležitostí.“
Co se stalo, že po debaklu s Karvinou 2:5 jste vyhráli dvakrát po sobě?
„Super bylo, že tým skvěle zareagoval v dalším zápase na hru béčka Ostravy. S Pojezným, Šanclem, Havranem a dalšími hráči, kteří patří do první ligy, jsme předvedli velmi taktický výkon. Soupeř byl nervózní z toho, že se do nás nemohl dostat. Dobře jsme to zahustili, to byl prostě taktický plán, který vyšel. Nádherné tři body z venku a bylo to o tom, abychom to doma potvrdili.“
Jaká byla konfrontace s exligovou Karvinou? Byla to zatím nejtěžší prověrka?
„Divím se, že kluci jako Pira a Samko neodešli do ligy. Karviná je o kousek výš než Dukla, která se nějak s těmi cizinci dává dohromady, tam to bude asi složitější. Ale i Dukla bude v tabulce nahoře. S druhou ligou se seznamujeme a až kluci zjistí, že i s těmito týmy se dá hrát, myslím si, že budeme lepší. Umíme hrát fotbal, jen to musíme potvrdit na hřišti. Nebát se hrát dopředu, hodně balonů jsme dávali dozadu. Máme tu mladé kluky, oni jsou super. Chtějí se dostat do ligy, to je na nich znát.“
Pira a Samko patří do ligy
Tři góly jste předtím inkasovali od Ústí nad Labem (3:3), bylo proto potřeba zpevnit obranu?
„Z prvních čtyř zápasů jsme dostali asi jedenáct gólů, takže na to jsme se v tréninku zaměřili. Snažíme se hráčům vštípit do hlavy, že když nedostáváš góly, budeš uhrávat remízy nebo vyhraješ. Pokud v každém utkání schytáš dva tři góly, těžko získáš vítězství. Nechci nic tvrdit proti našim útočícím hráčům, ale nemáme někoho, kdo by nám dal dvacet branek za sezonu. Na gól se nadřeme, ale nesmíš je dostávat. To je základ druhé ligy: soubojovou. Fyzicky jsme připraveni famózně, ale fotbalovost by nás posunula k tomu, abychom měli hru více pod kontrolou.“
Jaký má přínos host z Liberce Dominik Mašek, jenž se zaskvěl luxusní pumelicí proti rezervě Slavie?
„Byl v kádru libereckého áčka, jenže potřebuje pravidelně hrát. Proto došlo na spolupráci s námi. Je pracovitý, skóroval i proti Karviné. Máme skvělou partu, doplňují se mezi sebou. Je vidět, že chtějí něčeho dosáhnout. Máš nějaké hráče a podle toho určíš taktiku. Nefunguje to tak, že řekneš: hele, já chci hrát tohle, ale potom nemáš na takový styl hráče. Je to alchymie.“
Klape vám spolupráce s výrazně mladším, teprve začínajícím koučem Petrem Mathauserem?
„Je sice mladej, ale vyhovujeme si. Je trochu impulzivní, což k tomu patří. Zatím si vyhovujeme. Uvidíme, co ukáže čas (klepe si na zuby). Nejsem žádný osel, abych mu všechno odkýval. Není to o tom, že bychom se dohadovali, ale konstruktivně si argumentujeme.“
Jak se díváte na dnešní Duklu Praha, kterou jste s Petrem Radou dokázali v ročníku 2024/25 zachránit v nejvyšší soutěži?
„Dvojzápas s Vyškovem byl harakiri, to člověk dlouho nezažil. U nich jsme uhráli 0:0 a doma 1:1. Pak jsme kopali penalty, během nichž byl už Radič (Petr Rada) na tribuně, protože dostal červenou a byl z toho zelenej (úsměv). Ale zvládlo se to a uhráli jsme ligu. Dneska můžou dělat chytrý. Přetočili s novým majitelem celý mančaft a podívejte se, kde jsou? Spadli do druhé ligy. Asi jsme tu práci s Radičem (Petr Rada) a Míšou Horníčkem (Michal Horňák) dělali dobře. Taky jsme postoupili z druhé ligy, to není pr*el.“
Nemrzí vás, že po záchraně jste přece jen nezůstali?
„Majitel to chtěl dát pryč, to se musí respektovat. Ale bylo na sportovním vedení, co chce udržet. Nehodili jsme se jim do toho, oukej. Zvolili si svoje. Trenéra Holoubka hned vyhodili po půl roce. Teď tam mají jiného a taky se s tím sžívají. Mezi první a druhou ligou je markantní rozdíl. Každý má svoje starosti, teď se soustředím na Českou Lípu. Někdy ti ulítne balon, nezpracuješ ho. Situace, které v lize potrestají, v té druhé úplně ne. Proto zůstáváš jako hráč ve druhé lize.“