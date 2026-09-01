Miliony za kanonýra Ústí! Do Marcolino míří do první ligy. Kdo vysází víc?
Blíží se to. Každou hodinou. Přestup Fabrice-Alana Do Marcolina z Ústí nad Labem do nejvyšší soutěže je na spadnutí. Nabídky jsou, připravený kufr bankovek na střelce z Gabonu rovněž. Jde primárně o peníze, jak jinak. „Nejsme otloukánci,“ usměje se Jakub Dobiaš, sportovní manažer aktuálního lídra druhé ligy. Vysází víc Hradec Králové, Pardubice či Jablonec? Jedná se zhruba o milionu eur (cca 25 milionů korun). „Je o něj intenzivní zájem a hráč se chce posunout,“ potvrzuje Dobiáš. Faktem také je, že útočníka se aktivně snaží udat manažer Jiří Müller.
Odchovance francouzského Stade Rennes mají prvoligové celky delší čas v merku. Na jaře dal Fabrice-Alan Do Marcolino šest gólů ve čtrnácti zápasech, na podzim dosud přidal další tři trefy v šesti startech. Posun výš je žádoucí a nabízí se už nyní. Všechny strany si to uvědomují. Samotný hráč není výjimkou, plánuje si své schopnosti co nejdříve vyzkoušet mezi elitou. „Nechci komentovat, který klub vyhraje,“ reaguje manažer Dobiáš.
Rokování o nákladném transferu každopádně jdou do finále. Vysoký útočník (194 cm) nicméně na odchod netlačí. „Je velmi profesionální, necítíme od něj výrazný tlak. On si uvědomuje, že mu Ústí dalo šanci, pracovalo s ním a mohl se tady zlepšovat,“ zmiňuje manažer, podle něhož se Do Marcolino v první lize prosadí. „Je to nejlepší útočník druhé ligy a bude se posouvat dál. Zpátky do reprezentace Gabonu, do evropských pohárů, možná do top 5 soutěže v Evropě,“ myslí si.
Ve hře jsou údajně Hradec Králové, Pardubice a trošku méně Jablonec, s nímž nedošlo k dohodě před sezonou. Brněnský Artis už mezi zájemci nefiguruje, poohlíží se jinde. Čtyřiadvacetiletý ústecký klenot je totiž drahý. Finální cena s bonusy se může vyšplhat až nad milion eur. „Jsme v tabulce první a nemusíme nutně prodávat. Navíc je u nás teprve šest měsíců,“ podotýká Dobiáš ke gabonskému dlouhánovi, za něhož už má klub pro jistotu nachystanou náhradu. Co kdyby zůstal? „Tak je to fifty fifty,“ říká k případnému příchodu dalšího forvarda směrem dovnitř.
Do Marcolino se objevil v Česku v polovině minulého ročníku z druhé portugalské ligy. V týmu FC Lusitania nedal ve dvanácti zápasech ani jeden gól, jako ryzí kanonýr se neprofiloval ani na předešlých štacích. Rozšoupnul se až v Ústí nad Labem. A podle všeho si vystřílel angažmá v nejvyšší soutěži. Tu už si vyzkoušel ve Francii, kde zapsal v sezoně 2022/23 tři starty za Stade Rennes.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ústí
|6
|4
|2
|0
|11:5
|14
|2
Slavia B
|6
|3
|3
|0
|16:10
|12
|3
Karviná
|6
|4
|0
|2
|12:7
|12
|4
Příbram
|6
|3
|3
|0
|11:8
|12
|5
Táborsko
|6
|3
|2
|1
|8:4
|11
|6
Dukla
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|7
Kladno
|6
|2
|2
|2
|8:7
|8
|8
Č. Lípa
|6
|2
|2
|2
|9:12
|8
|9
Baník B
|6
|2
|1
|3
|11:8
|7
|10
Jihlava
|6
|2
|1
|3
|7:6
|7
|11
Vlašim
|6
|1
|3
|2
|10:9
|6
|12
Opava
|6
|1
|3
|2
|8:10
|6
|13
Prostějov
|6
|1
|2
|3
|8:9
|5
|14
Třinec
|6
|0
|4
|2
|6:10
|4
|15
Kroměříž
|6
|1
|1
|4
|3:13
|4
|16
Žižkov
|6
|1
|0
|5
|3:15
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup